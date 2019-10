Nu reagerer Tulle på Messerschmidt-sag

Kristian Thulesen Dahl taler alvoren af Meld og Feld-sagens overdragelse til Bagmandspolitiet ned. Det gør han i et opslag på Twitter.

- Jeg er fortsat af den opfattelse, at nok har der været tale om en rodebutik i Meld og Feld, men i forhold til Danmark rækker sagen ikke til mere end det, skriver Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

Godt Olaf omsider overdrager sagen til de respektive nationale myndigheder. Jeg har stor tillid til dansk politi.



— Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) October 16, 2019

Partilederen ser frem til, at sagen nu bliver overdraget til danske myndighder.

- Godt Olaf omsider overdrager sagen til de respektive nationale myndigheder. Jeg har stor tillid til dansk politi, skriver Thulesen Dahl, og lægger sig dermed i samme spor som sagens hovedperson, Morten Messerschmidt.

- Jeg er glad for, at Olaf efter fire år rent faktisk er kommet frem til en afgørelse. Nu ser jeg frem til, at Bagmandspolitiet behandler sagen. Jeg er noget tryggere ved dansk politi end det cirkus, jeg har været udsat for.

- Jeg mener ikke, at jeg har begået noget strafbart, siger Morten Messerschmidt.

