Nu river DF og LA igen hinanden til blods

Sommer-våbenhvilen i dansk politik er afblæst.

Lige som regeringen håbede på, at den næste periode ville blive uden de store skærmydsler, er Dansk Folkeparti og Liberal Alliance igen-igen røget i totterne på hinanden.

Anders Samuelsens tropper holder torsdag sommergruppemøde i København, mens stikpillerne de to partier imellem fyger gennem luften.

- Vi opfordrer DF til at komme ud og sige, at hvis der er blåt flertal, lover de at støtte en borgerlig regering, siger Ammitzbøll-Bille på sommergruppemødet.

- Ellers gambler vi med det borgerlige Danmark og risikerer at give magten videre til de røde.

Politisk leder Anders Samuelsen afslører dog ikke under sit sommergruppemøde, hvordan det liberale parti vil forholde sig til en eventuelt kommende regering med Dansk Folkeparti som deltager.

Forud for sommeroffensiven har også politisk ordfører Christina Egelund gået ind i kampen med DF.

- Vi synes, det er ærgerligt, at Dansk Folkeparti dyrker splittelsen i blå blok i en tid, hvor der er brug for at samarbejde om vigtige udfordringer. Det borgerligt-liberale samarbejde skal forankres mellem de fire borgerlige partier. Også i fremtiden, lød det i går i Jyllands-Posten fra Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund.

Bagtæppet for den genopblussede konflikt er Dansk Folkepartis meldinger fra tidligere på året, hvor de bl.a. vil nægte LA en plads i en blå regering, hvis der stadig er borgerligt flertal efter næste valg.

- Dansk Folkeparti må besinde sig på, at de er en del af det borgerligt-liberale Danmark, lyder modsvaret fra Christina Egelund.

Arveafgift

I det modsatte ringhjørne står Dansk Folkeparti og formand Kristian Thulesen Dahl.

Han benyttede sit eget sommergruppemøde til allerede at gå i krig med LA om den kommende finanslov.

DF-rorføreren afviste LA's anklage om at skabe splittelse i sin vanligt underspillede tone.

- Det er ikke mere end trekvart år siden, vi havde en debat foranlediget af, at Liberal Alliance ikke kunne finde ud af med sig selv, om de ville stemme for deres egen finanslov.

- Så det med at skabe udfordringer i det politiske miljø... det har været der, ikk. Min opfordring er bare, at vi kommer ind i et efterår, hvor vi får lavet en god finanslov, sagde han.

Liberal Alliance har efter sommerferien sat det som deres fremmeste mål at afskaffe arveafgiften, som rammer særligt hårdt i de store velhaverkommuner omkring København.

Men det er Ikke ligefrem et mål, som Dansk Folkeparti deler:

- Vi ser ikke reglerne om arveafgiften som et stort problem, siger formand Kristian Thulesen Dahl i forbindelse med DF's sommergruppemøde i Sønderborg.

- Der er mange ting, der står før at fjerne arveafgiften.