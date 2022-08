Nu skal Mette F. grilles: Ignorerede pressen

Torsdag skal statsministeren stå skoleret over for Granskningsudvalget om, hvorfor ti ledende embedsmænd ikke er blevet sendt hjem i minkskandalen. Hun ignorerede den fremmødte presse inden mødet

Hvorfor er Barbara Bertelsen - og ni andre ledende embedsmænd - ikke blevet hjemsendt?

Det spørgsmål og mange andre forventes statsminister Mette Frederiksen at blive stillet på et lukket møde i Granskningsudvalget i Folketinget torsdag klokken 14.

Statsministeren ignorerede fuldstændig den fremmødte presse, da hun gik ind i lokalet et par minutter over to. Ekstra Bladets fremmødte journalist spurgte hende ellers også om, hvorfor Barbara Bertelsen ikke er hjemsendt, men det svarede hun ikke på.

For selvom departementchef Barbara Bertelsen og de andre ledende embedsmænd fik hård kritik af Minkkommissionen, så er de stadig ikke blevet sendt hjem. Det på trods af, at kommissionen vurderede, at de kunne drages til ansvar for deres rolle i minkskandalen om at aflive alle mink, selvom der ikke var lovhjemmel.

I stedet har regeringen bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen tage stilling til spørgsmålet, og det har mødt hård kritik fra især blå blok.

- Derfor er Mette Frederiksen selvfølgelig nødt til nu at svare på, hvad der skal ske i forhold til de højtstående embedsmænd, siger Sophie Løhde (V), der er formand for Granskningsudvalget, til Ritzau.

- Minkkommissionen har meget tydeligt konkluderet, at der er begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige drager dem til ansvar, siger hun.

I sidste uge mødte Ekstra Bladet op foran netop Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at få svar på, hvad der skal ske med de ti embedsmænd.

Lige lidt hjalp det, og der er stadig intet sket.

