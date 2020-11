Nu skal Mette mink-grilles

LIVE-KOMMENTERING: Klokken 13 skal statsminister Mette Frederiksen i spørgetime i Folketinget. Et emne kommer til at overskygge alt: ulovligt påbud om at aflive alle mink

Efter morgenens samråd med den pressede fødevareminister, Mogens Jensen, er det nu statsminister Mette Frederiksens tur til at stå skoleret for Folketinget.

Det sker, når hun klokken 13 er i spørgetime i Folketingssalen, hvor partilederne på skift kan stille spørgsmål til statsministeren.

Mink-skandale: Her modsiger Mogens sig selv

Spørgsmålene kan være om alt. Men det bliver efter alt at dømme regeringens håndtering af minkskandalen, der kommer til at rydde fladen.

Minkspørgsmålene har dog været mange de sidste mange dage, men vi er stadig ikke blevet klogere. Det gjorde vi heller ikke, da Mogens Jensen var i samråd tirsdag morgen, og det vil være et større politisk mirakel, hvis vi får bare et konkret svar.

Der er lagt op til en 'svare udenom-time', inden der onsdag ventes Fødevareministeriets egen redegørelse for skandalen, og torsdag er det så Mogens Jensens tur til at nyt samråd i sagen.

Skandale

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen siger i spørgetimen, at 'skandalen' om regeringens ulovlige ordre om at aflivning af mink 'kun er blevet større'.

- Regeringen fortryder ikke, at man gav en ulovlig ordre. Man gør heller ikke noget for at rette op, da man bliver bevidst om, at der er tale om en ulovlig ordre. Regeringen har ikke villet kontakte EU for at sikre en ordentlig erstatning til minkavlerne. Det ville man så pludseligt mandag morgen, da man ikke havde et flertal.

- Der er en måbende befolkning og kø ved håndvasken. Hvad vil statsministeren gøre for at genoprette tilliden til regeringen og huset her, spørger Jakob Ellemann-Jensen.

Til det svarer Mette Frederiksen:

- Det afgørende i forhold til tillid er, at Folketingets partier stiller sig bag sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen og journalist Brian Weichardt live-kommenterer spørgetimen. Følg med i videoen i toppen af artiklen.