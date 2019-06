- Nu skal vi holde fest

Udrejsecenter Lindholm tegner til at blive droppet - til stor begejstring for beboerne i Kalvehave og omegn

Sent tirsdag aften blev partierne i rød blok enige om en aftale, der gør Mette Frederiksen til statsminister for en socialdemokratisk regering.

Et af punkterne i aftalen bag aftalen er, at den tidligere regerings planer om et udrejsecenter på øen Lindholm droppes.

Og den del af aftalen vækker stor begejstring blandt indbyggerne i Kalvehave, som efter planerne skulle lægge færgehavn til en daglig færge, der skulle sejle mellem øen og fastlandet.

- Vi skal holde et brag af en fest. Nu skal vi lige planlægge det, men alle der har lyst kan komme forbi i aften, siger Joachim Brix-Hansen, der er medlem af 'Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm', til Ekstra Bladet.

Onsdag morgen blev der drukket bobler på havnen i Kalvehave oven på nyheden om, at Udrejsecenter Lindholm bliver droppet. Fra venstre er det Camilla Schmøde, Bo Ashton, Joachim Brix Hansen og Thomas Finke, der alle er med i Alliancen mod Udrejsecenter Lindholm. Foto: Per Rasmussen

Han var sammen med andre medlemmer af alliancen mødt op på havnen tidligt onsdag morgen, efter at P4 Sjælland havde kontaktet dem for at høre, om de ville mødes på havnen for netop at tale om det forkastede udrejsecenter.

- Folk i byen er ved at vågne op, og der spreder sig en stemning af lettelse. Vi har været holdt som gidsler nu i næsten syv måneder, og nu er planerne definitivt taget af bordet. Så vi er meget taknemmelige over for de politikere, der har lyttet til os, siger han og henviser til Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Tør du godt tro på, at politikerne holder hvad de lover og dropper projektet helt?

- Det er vi nødt til. Når de kommer ud og siger, at nu er der dannet en regering, og det bliver meldt ud i medierne, at Lindholm er droppet, så stoler vi selvfølgelig 100 procent på det, siger Joachim Brix-Hansen.

Flag på bilerne i Kalvehave. Foto: Per Rasmussen

Meget nervøse

Han fortæller, at hele byen Kalvehave nu kan ånde lettet op over at planerne er droppet.

- I de sidste syv måneder er der stort set ikke handlet nogen ejendomme, og folk har været meget nervøse over at have 125 udvisningsdømte kriminelle placeret her, siger han.

Han fortæller, at man især havde frygtet, at turismen kunne blive ramt, hvis der skete en hændelse med forbindelse til Lindholm, men den frygt kan man nu pakke væk.

- Så nu kan vi komme videre med vores liv, og vi er meget lettede, glade og taknemmelige, siger Joachim Brix-Hansen.

Foto: Per Rasmussen

Kritikken af Udrejsecenter Lindholm har - ud over trygheden for lokalområdet - drejet sig om den store udgift på over 700 millioner kroner de første tre år af øens eksistens.

Centeret skulle huse personer på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere. Det er endnu uvist, hvad den kommende regering vil have som alternativ til Lindholm.