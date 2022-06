Nu sker det: Skæbnetime for Mette F og co.

Nu sker det. Efter mere end et års arbejde er skæbnestunden nu kommet for statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringen.

For få minutter siden blev Minkkommissionens betænkning på 2500 sider - pakket i papkasser og lagt i rullevogne - trillet ind i et mødelokale ved Landstingssalen på Christiansborg.

Her vil Minkkommissionen ved Michael Kistrup om få minutter aflevere sin endelige beretning til Folketingets granskningsudvalg om regeringens beslutning om at aflive alle mink i november 2020. Det sker på et møde, der begynder kl. 11.00.

Minkkommissionen blev nedsat 23. april 2021. Sidste afhøring var 8. april i år, og Folketingets granskningsudvalg får i disse minutter overdraget rapporten og konklusionerne.

Efter mødet vil rapporten blive offentliggjort. Formentlig omkring kl. 13.00. Samtidig vil partierne et efter et give deres vurdering af, om der f.eks. skal foretages en ekstern advokatvurdering, der kan være første skridt på vejen til en rigsretssag mod enten Mette Frederiksen eller tidligere fødevareminister Mogens Jensen.

Må vente lidt endnu

Det er imidlertid uvist, om det endelige svar på dette kommer i dag, da Radikale Venstre har meddelt, at de først i næste uge vil fortælle, hvad deres beslutning er.

Beslutter et flertal i Folketinget - det kræver et eller flere af regeringens støttepartier - at igangsætte en advokatvurdering, vil næste skridt kunne blive en rigsretssag mod Mette Frederiksen, der i sidste ende kan føre til regeringens fald.

En rigsretssag kan blive aktuel, både hvis advokater vurderer, at regeringstoppen handlede med forsæt; altså at de vidste, at det ville være ulovligt at aflive alle mink, da instruksen kom på et pressemøde 4. november 2020. Eller hvis det vurderes, at der var tale om en groft uagtsom handling fra statsministeren eller andre; at regeringen ikke var bekendt med den manglende lovhjemmel, men ikke gjorde det fornødne for at sikre sig viden om, hvorvidt deres beslutning var lovlig.

