Nu snakker Wammen igen finanslov med partiledere

Regeringen har søndag aften genoptaget forhandlingerne om en finanslov med sine støttepartier Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Finanslov lige nu: Alle mod Østergaard ved Wammens bord

Det sker, efter at finanslovsforhandlingerne lørdag aften blev droppet med kort varsel.

Det er udelukkende partilederne fra de enkelte partier, som kommer med til mødet søndag aften. Mødet foregår i Finansministeriet fra klokken 20.

- Jeg håber, at vi snart kan komme i mål med det (lande en finanslovsaftale, red.). Det er ikke nogen hemmelighed, at der fra alle partiers side bliver kæmpet for at få deres ønsker med, sagde finansminister Nicolai Wammen (S), forud for at S-regeringen søndag aften genoptog forhandlingerne om en ny finanslov.

Med til aftenens forhandlinger er partilederne fra støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

- Det kan undre mig, at vi ikke har lukket en aftale endnu. Jeg synes, at det er en meget ambitiøs aftale. Så jeg håber, at vi i aften kan lande en aftale, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.