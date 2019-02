Nu søger Støjberg udsendelsesrådgiver

Vil du være Inger Støjbergs forlængede arm?

Så er jobbet som udsendelsesrådgiver måske noget for dig.

Integrationsministern skal nemlig bruge en 'udlændinge-udsmider' for at få gennemført det såkaldte paradigmeskift, der skal føre til, at flere flygtninge vender tilbage til oprindelseslandet i stedet for at blive permanent i Danmark.

Torsdag stemte S, DF og regeringen for den lange række stramninger, der kommer til at koste 100 millioner kroner over de næste fire år. Penge, der skal bruges på eksperter, der skal afsløre snyd ved at tjekke fingeraftryk og software, der kan sammenligne ansigter. Der skal derudover screenes 300 sager årligt fra flygtninge fra udvalgte lande, der søger om at få forlænget deres opholdstilladelse.

Og så skal der ansættes en udsendelserådgiver med særlig fokus på humanitære sager i Udlændingestyrelsen, der kan gøde jorden for, at Danmark kan sende udlændinge tilbage til deres oprindelsesland.

Inger Støjberg har udtalt, at hun forventer 'en mærkbar effekt' af stramningerne, men der kan ikke sættes et tal på endnu.

Her er udlændinge-udsmiderens jobbeskrivelsen:

Alternativet: Urimelig opgave for embedsmænd

I Alternativet mener udlændinge- og integrationsordfører, Carolina Maier, at man med tiltagene sætter medarbejderen i en urimelig situation.

- Hele aftalen bygger på, at man fremover skal gå til kanten af Menneskerettighedskonventionen, når man vurderer, om folk kan sendes ud. Ministeren mener grundlæggende, at vi skal smide folk ud og så tage skraldet bagefter, hvis sagerne bliver prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen, siger Carolina Maier til Altinget og fortsætter:

- Men det er ikke rimeligt at lægge sådan en opgave på myndighederne. Jeg ville da nødig være den medarbejder, der skal sidde og afgøre folks skæbne med det udgangspunkt, at jeg skal gå så langt, som jeg overhovedet kan i forhold til konventionerne.

DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, siger til Altinget, at medarbejderne også godt kan forberede sig på, at nogle af deres skøn vil blive underkendt ved Menneskerettighedsdomstolen.

- Der vil blive sager, hvor Danmark vil bryde konventionerne. Sådan er det, når man beder folk om at gå til kanten, siger han.

Institut for Menneskerettigheder skriver i et høringssvar til stramningerne, at der er 'en sparsom praksis' ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på området. Derfor bliver det et skøn med 'procesrisiko' for at overtræde konventionerne.

Henrik Qvortrup: Det er en bundet opgave

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup vurderer, at succeskriteriet for jobbet afhænger af den siddende minister.

- Det store spørgsmål er, om en udsendelseskonsulent skal blive ved med det her, hvis der kommer en ny minister. For hvad er det, der udløser et klap på skulderen? Er det, at man kan fremvise at man går over konventionerne og får sendt en masse hjem? Jeg har en svag formodning om, at det forventes at få så mange som muligt hjem, så længe vi har den nuværende minister, siger Henrik Qvortrup.

- Kan man bede embedsmænd om at gå til grænsen?

- Ja, for embedsmænd har en pligt til at sige fra over for ulovlige ordre. Men meget af det her er fortolkning og nuancer, og det lugter af en bunden opgave.

Paradigmeskiftet i hovedtræk:

Læs hele stillingsopslaget her.