Nu starter straffesagen mod Messerschmidt

I dag begynder straffesagen mod Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt og hans tidligere assistent i Europa-Parlamentet ved Retten i Lyngby.

Begge er tiltalt for dokumentfalsk – og den tidligere stemmesluger er også tiltalt for svindel med EU-midler i den europæiske partialliance Meld, hvor han var formand.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK), som har efterforsket sagen – og her mener man, at de to i forening har fabrikeret den falske hotelkontrakt, hvor DF’s administrationschef, Jeanie Nørhave, underskrev sig som hotelchef på Color Hotel Skagen.

Color Hotel i Skagen slår Morten Messerschmidts forklaring ned i sag om sommergruppemøde.

Begge de anklagede nægter sig skyldige, men det vil være første gang, at offentligheden får mulighed for at høre Morten Messerschmidts forklaring på sin underskrift ved siden af Jeanie Nørhave.

Om han virkelig troede, at Nørhave – som i årevis har været DF’s lokalformand i Ringsted og arbejder på Christiansborg – også samtidig var hotelchef i Skagen.

Det vil ligeledes være første gang, at offentligheden får mulighed for at høre assistenten, Søren Peter Jensens forklaring på ’rodet’ i Meld.

Det kan også blive interessant at høre, hvilken af flere skiftende forklaringer Morten Messerschmidt vil benytte om det omstridte DF-sommergruppe i Skagen, som er sagens omdrejningspunkt.

Messerschmidts skiftende forklaringer om DF's sommergruppemøder kan ikke begge være sande. Foto/grafik: Ernst van Norde/Mikkel Bech-Hansen

Til Europa-Parlamentet har Meld oplyst at være enearrangør – og at der var tale om en Europa-konference.

Den forklaring holdt Messerschmidt fast i, da han i 2016 blev interviewet til DR. Men i april i år sagde han det stikmodsatte i et andet DR-interview. En af forklaringerne er falsk.

Morten Messerschmidts skiftende forklaringer om sommergruppemødet i Skagen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf til begge de anklagede. Sagens to anklagere bliver Rasmus Maar Hansen og Andreas Larsen, oplyser SØIK.

Morten Messerschmidts forsvarsadvokat er Peter Trudsø, mens advokat Andro Vrlic repræsenterer den medtiltalte assistent.

Sagens dommer er Søren Seerup, og der er afsat syv retsdage.

På forhånd har de to tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet for DF, Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann oplyst, at de er indkaldt som vidner.