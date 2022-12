Nu stiger prisen: Afgift implementeres fuldt 1. januar

Indtil videre har butikker haft lov til at sælge ud af deres restlager af røgfri tobak og nikotinprodukter uden afgift, men det slutter i det nye år

Når vi går ind i det nye år, kan du se frem til prisstigninger på røgfri tobak og nikotinprodukter, hvis du ikke allerede har oplevet dem.

1. januar 2023 vil de nye afgifter nemlig være fuldt implementeret.

Det oplyser Skattestyrelsen til Ekstra Bladet.

En typisk pakke med nikotinposer kommer altså til at stige med 11,55 kroner.

Det betyder samtidig, at butikkerne ikke længere må sælge produkterne uden de nye stempelmærker på alt fra e-cigaretter til nikotinposer.

Indtil 1. januar er det muligt for butikker at sælge ud af deres restlager, og flere steder kan man derfor stadig købe røgfri tobak og nikotinprodukter uden afgift.

Overgangsordning

1. oktober blev de nye afgifter indført, og butikkerne har indtil det nye år til at få solgt ud af restlageret, inden afgiften rammer samtlige produkter.

Fra det nye år er det ikke engang tilladt for butikkerne at opbevare produkterne uden det nye stempelmærke i butikken, og allerede fra 1. februar må varerne ikke opbevares overhovedet.

Det betyder også, at Skattestyrelsen går i gang med at undersøge, om alle overholder reglerne.

- Det gør vi ved fysisk at kontrollere, at varer uden stempelmærker ikke længere er til stede i salgslokalerne. Den kontrol starter med det samme i det nye år, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann, der ligeledes oplyser, at man får en bøde på 10.000 kroner, hvis man har produkter uden stempelmærker i sin butik.

Afgifter for millioner

Overgangsordningen ligner den, der blev indført ved afgiftsstigningen sidste år.

Da overgangsordningen på tre måneder var slut, viste det sig, at halvdelen af de kontrollerede butikkerne ikke fulgte reglerne.

Skattestyrelsen har i fra 2017 til og med 2021 lavet omkring 1400 kontroller med tobakssalg, og i samme periode har de sendt regninger for knap 750 millioner kroner.

Alene i 2021 opkrævede Skattestyrelsen yderligere afgiftsopkrævninger for 450 millioner kroner.