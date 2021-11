Nu taler hun om Inger

Hvis Inger Støjberg har lyst, kan hun blive en god formand for DF, siger Pia Kjærsgaard inden retsmøde

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard er torsdag morgen ankommet til et retsmøde i rigsretssagen for at støtte tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

På vej ind siger hun, at Inger Støjberg kan blive en god formand for Dansk Folkeparti.

Partiet står overfor et formandsskifte, efter at Kristian Thulesen Dahl efter valget meldte sin afgang.

Sådan sagde Tulle selv efter partiets ekstraordinære årsmøde i weekenden.

- Det tror jeg bestemt, hun kan. Nu ser vi, hvilke kandidater der melder sig. Men det tror jeg godt, hun kan, hvis hun har lyst, siger Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde den 23. januar. Kandidater kan melde sig frem til den 7. januar. Ingen har meldt sig endnu.

Pia Kjærsgaard vil ikke tage stilling til, om det er Inger Støjberg, hun helst ser som formand. Inger Støjberg er i øjeblikket løsgænger, efter at hun meldte sig ud af Venstre, da partiet stemte for en rigsret.

- Det tror jeg slet ikke, at jeg vil tage stilling til lige nu. Der er en frist, der hedder 7. januar, og så må vi se, hvem der melder sig. Men jeg kan kun sige, at hun er meget velkommen, siger Pia Kjærsgaard.