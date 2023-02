Nu taler NB-næstformand efter shitstorm: Undskyld

Efter at have været i vælten i flere dage for en række kontroversielle kommentarer siger Nye Borgerliges næstformand, Henriette Ergemann, nu undskyld.

Det sker i et opslag på Facebook.

Her afviser Ergemann desuden, at hun skulle være konspirationsteoretiker, selvom det blandt andet er kommet frem, at hun anklagede toppolitikere for at tage en sprøjte med saltvand i stedet for en rigtig vaccine.

'Jeg var, og er stadigvæk, absolut kritisk over de disproportionale beslutninger, som store dele af Folketinget traf under corona, men jeg er også et menneske, der godt kan se indad,' skriver Henriette Ergemann og fortsætter:

'De kommentarer, som jeg i vrede over corona-håndteringen - men også i sorg og afmagt over min fars død - formulerede på de sociale medier, beklager jeg, da de bestemt ikke har været ordentlige,' skriver Henriette Ergemann blandt andet.

Var ikke folkevalgt

Hun forklarer desuden, at hun ikke var folkevalgt, da hun skrev kommentarerne, men at hun godt kan se, at hendes fortid skygger for partiet.

'Det er jeg ked af, og jeg vil gerne undskylde,' skriver hun videre.

Henriette Ergemanns undskyldning kommer, efter at der de seneste dage er kommet en række kontroversielle kommentarer frem, som hun har skrevet på de sociale medier under coronapandemien.

Ekstra Bladet har blandt andet kunne afsløre, at Ergemann skrev til Karen Hækkerup, tidligere S-profil og generalsekretær for Unicef, at hun skulle 'i fængsel for mord på uskyldige børn', samt at hun håbede, at den daværende sundhedsminister Magnus Heunickes datter 'havde fået saltvand' og ikke en coronavaccine.

Hun skrev desuden til Søren Pind, at han var en 'klam stodder', som måske ville tage vaccinen, hvis 'han fik den analt'.

Henriette Ergemann forklarer i sit opslag, at hendes fortid og tidligere kontroversielle kommentarer ikke kommer til at stå vejen for hendes fremtid i Nye Borgerlige. Således fortsætter hun både som næstformand i partiet, ligesom hun også bliver på sin post i Kalundborg Kommune, oplyser hun.

Læs hele Henriette Ergemanns undskyldning her: