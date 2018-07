Nu træder omdiskuteret forbud i kraft: Demonstranter vil konfrontere politiet

I morgen møder talrige maskerede mennesker op til demonstration imod det stærkt omdiskuterede burkaforbud. - Vi vil vise, at det er en voldelig lov, så vi bliver nødt til at konfrontere politiet, lyder det fra talsmand

1500. Så mange mennesker har på Facebook meldt sig til demonstration imod det omstridte burkaforbud, der blev vedtaget af et flertal i Folketinget 31. maj og træder i kraft onsdag.

Demonstrationen er arrangeret af Socialistisk Ungdomsfront (SUF) og gruppen Party Rebels, og er en markering af utilfredsheden med forbuddet.

Vil blokere politistation

De mange maskerede mennesker, der forventes at dukke op, planlægger at bevæge sig fra Den Røde Plads på Nørrebro klokken 17 og slutte ved Bellahøj Politistation. Det forklarer talsmand for SUF, Rasmus Emil Hjorth.

- Vi har udmeldt fra vores side af, at vi gerne vil lave en fredelig aktion. Så vil gå ned og blokere Bellahøj Politi station, og lave en maskeret menneskekæde. Vi vil gerne vise, at det er en voldelig lov, så vi bliver nødt til at konfrontere politiet.

- Vi får sandsynligvis ikke lov til at komme ligeså tæt på, som vi gerne vil, så vi bliver nødt til at finde veje rundt om. Det har vi forberedt os på, siger Rasmus Emil Hjorth.

Talsmanden for SUF mener, at den nye lov er sidste skud på stammen, i det, han mener, er en 'racistisk diskurs' i det politiske landskab i Danmark.

- Vi ser ikke det her forbud som kvindefrigørende men derimod kvindenedgørende mod en bestemt religiøs minoritet. Det, som regeringen og Socialdemokratiet ikke kan forstå, det er, at man har retten til at bestemme over egen krop, og hvad man har lyst til at tage på, siger han.

Hvad går tildækningsforbuddet ud på? I folkemunde omtales det som et burkaforbud, og det er da også formålet med loven: at forbyde kvinder at bære de religiøse klædedragte niqab eller burka i det offentlige rum. Fra 1. august bliver det derfor ulovligt at bære 'beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet på offentlige steder'. Det omfatter niqab og burka, men også hue, hætte, tørklæde, maske, hjelm, heldækkende dragt, kunstigt skæg er inkluderet i loven. Ifølge forslaget er det lovligt at tildække sit ansigt, hvis man har et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål' med tildækningen. Det vil være op til politiet at vurdere, om en tildækket person har et anerkendelsesværdigt formål. En overtrædelse af forbuddet straffes i første omgang med en bøde på 1000 kroner. Sker det fjerde gang eller derover straffes vedkommende med en bøde på 10.000 kroner. Kilde: Justitsministeriet Vis mere Luk

Op til politiet

Fra Sasha Andersen, der er talskvinde for Party Rebels, lyder det, at det må være op til politiet, om det skal udvikle sig til en voldelig demonstration eller ej.

- Loven skal ikke håndhæves, uden at der bliver gjort modstand. Vi vil sende et signal til politikerne om, at det her er en lov, der er moralsk forkert, men også at den i praksis ikke kan fungere. Det er spild af ressourcer. Det er en lov, der udelukkende er symbolsk, siger hun.

Sasha Andersen har selv tænkt sig at troppe op til demonstrationen med en dykkermaske med snorkel og blomster på.

Niqab: Tørklæde der kun viser øjnene. Der er to typer niqab. En halv niqab lader ud over øjnene et stykke af panden være udækket. En fuld niqab dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Den består typisk af et bånd, der bindes rundt om panden, samt et længere stykke stof, der dækker ansigt og hår, så kun en sprække til øjnene er fri. Burka: En ikkegennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin. Kilde: Religion.dk Vis mere Luk

Et anerkendelsesværdigt formål

De maskerede demonstranter behøver dog ikke frygte for bøder til selve demonstrationen onsdag. Maskering af ansigtet er ifølge den nye lov tilladt, hvis det har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål.

Fra Rigspolitiets vicepolitiinspektør Benny Ernst Øchkenholt lyder det, at de betragter demonstrationen som netop dette.

- Det er politiets vurdering, at det går ind under et anerkendelsesværdigt formål. Fordi det er en demonstration i medfør af grundlovs- og ytringsfrihed, som er rettet imod tildækningsforbuddet, og derfor vil det være naturligt, at deltagerne møder op tildækkede, siger vicepolitiinspektøren.

Det er til gengæld ikke tilfældet, når man går til og fra demonstrationen:

- Til og fra demonstrationen, hvis man færdes på offentlig vej eller i offentlige transportmidler, jamen så vil det ikke i sig selv være anerkendelsesværdigt. Der vil man kunne risikere at blive stoppet af politiet, og så er det op til politipatruljen på stedet at vurdere, hvordan situationen skal håndteres, siger Benny Ernst Øchkenholt.

Længste maskebal

Ekstra Bladet har arrangeret 'Danmarks længste maskebal' i forbindelse med burkaforbuddet. 9200 mennesker har vist interesse på Facebook. Eksempelvis et maskebal er nemlig et anerkendelsesværdigt formål, må man forstå på politikernes lovforslag.

- Vi gør det for at udstille politikernes hykleri og som en markering af, at vi vælgere ikke ønsker, at politikerne spilder deres tid på at lave tåbelige love om folks påklædning, men i stedet anstrenger sig for at løse de problemer, der er, som chefredaktør Poul Madsen skrev det i en leder.