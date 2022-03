Nu vil Pelle Dragsted tilbage i Folketinget

De seneste uger har han kæmpet en kamp på Twitter for at hjælpe folk på vej til at forstå, hvor Enhedslisten står i forhold til det danske medlemskab af Nato.

Nu meddeler Pelle Dragsted, at han vil retur til Folketinget, efter han har været ude siden sidste folketingsvalg.

Det fortæller han til Altinget.

- Jeg genopstiller, fordi de udfordringer, vi står over for nu som samfund, mere nogensinde kalder på socialistiske svar. Om det handler om social ulighed eller klimakrisen. Jeg stiller op, fordi venstreorienterede idéer om en mere demokratisk styring af økonomien og den grønne omstilling er i offensiven både herhjemme og ude i verden, siger han til mediet.

Chefideolog

Chefstrateg og chefideolog. Pelle Dragsted har mange navne.

Han har gjort sig bemærket først i kulissen i Enhedslisten som politisk rådgiver og presseansvarlig, hvor han arbejdede for partiets politiske linje, og siden som folketingsmedlem, hvor han sad fra 2015 til 2019.

Siden Pelle Dragsted trådte ud af Folketinget har han ikke afvist, at det kunne komme på tale, at han skulle tilbage igen.

I mellemtiden blev han i november valgt til byrådet på Frederiksberg, hvor han sikrede sig mere end 4000 personlige stemmer.

Nato-stormvejr

Og han har da også holdt sig i gang på sociale medier, i interviews og i partiet, siden 2019.

Senest i førnævnte kamp for at bidrage til at lægge linjen for partiets Nato-linje, hvor han ganske mange gange har understreget over for diverse deltagere i diskussionerne, at det er partiets politiske leder, Mai Villadsen, der lægger den endelige linje.

Enhedslisten har været genstand for megen diskussion, siden Rusland invaderede Ukraine, og flere gange har partiet meldt klar ud, at Danmark skal ud af Nato - ikke nu, men om lidt forstås.

Senest har Enhedslisten meldt ud, at partiet internt vil stemme om, hvorvidt det vil have Danmark ud af EU, som partiet traditionelt har ment.

- Vi skal ikke ud af EU i morgen, men vi vil kæmpe for et andet EU – uden at vi helt skal frasige os muligheden for i fremtiden at diskutere, hvilket forhold Danmark skal have til EU. Om vi skal have nye forbehold for eksempel, siger Pelle Dragsted til Altinget om den sag.