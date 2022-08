Nulfejls-Morten: - Har oplevet stor modstand

Det er gået fra jammerligt til værre for Dansk Folkeparti, siden Morten Messerschmidt i vinter overtog partiets formands-tøjler.

Partiet nærmer sig nu spærregrænsen i meningsmålingerne, og 11 af 16 Folketingsmedlemmer har forladt partiet.

Ren overlevelseskamp

Alligevel var det ikke til at hugge en selverkendt fejl ud af Morten Messerschmidt, da han onsdag indledte den politiske efterårs-sæson på et pressemøde på bagkant af det decimerede partis sommergruppemøde.

- Er det lykkedes at samle partiet?

- Nej, den modstand og uvilje, jeg har oplevet, har været meget stor. Det har da ikke været den letteste arbejdsopgave, men jeg vågner om morgenen med ny energi, og jeg fornemmer en meget bred opbakning, lød det nærmest zen-agtigt fra Messerschmidt.

For stor til Ekstra Bladet

- Kan du nævne et par fejl her?

- Nej, for i dag taler vi om politik, understregede Messerschmidt, og henviste til nogle politiske udspil om, at udenlandske dømte eksempelvis skal afsone i udlandet, og at politiet skal have bedre adgang til dna-registre.

- Hvad er den største fejl, du har begået indtil nu?

- Uha, der er givetvis en lang liste, men af hensyn til den forestående valgkamp, at den hviler bedst som et appendix til min selvbiografi.

- Den er så stor, at du ikke vil sige det?

- Den er så stor, at den nærmest ikke kan være i Ekstra Bladet, lød det pirrende fra Messerschmidt.

'Rigtig god stemning'

I foråret fik Dansk Folkeparti en opsang af Arbejdstilsynet på grund af beretninger om højlydte skideballer, overfusninger og generel 'dårlig stemning'.

Siden da er der som nævnt blevet langt færre, der kan skælde ud på hinanden. Men tilsynet gav stadig partiet en frist til oktober til at rette op på tingene.

- Morten Messerschmidt, hvordan går det med arbejdsmiljøet?

- Min oplevelse er, at der er en rigtig god stemning på Christiansborg. Men jeg vil anbefale dig at gå en tur på gangen på Christiansborg og spørge de ansatte, du kommer der jo relativt jævnligt, når du ikke har karantæne, sagde DF-formanden til Ekstra Bladets udsendte.