Ny afsløring af 'privat-Lars': Statsministeren skal stå skoleret

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet kaldt i samråd, og der er rejst om krav om et redegørelse, efter at 'privat-Lars'-forklaring gennemhulles

Endnu engang vakler Lars Løkke Rasmussens (V) forklaring i sagen om forholdet til fiskeriets såkaldte kvotekonger.

Statsministeren er igen kaldt i samråd, og der er rejst krav om redegørelse fra V-formandens hånd.

Det sker efter, at Information afslører nye detaljer fra de nytårskure - eller torskegilder - i Thyborøn, som Lars Løkke Rasmussen har deltaget i de seneste år.

Se også: Fiskeripolitiske indslag er del af nytårskure for Løkkes fond

- Lars Løkke Rasmussen har på flere samråd i Folketinget klart udtalt, at han ikke havde tætte relationer til kvotekongerne, og at hans deltagelse ved kvotekongernes torskegilder var som 'privat-Lars', siger Enhedslistens Søren Egge Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer:

- Men med de nye afsløringer fra Information pilles statsministerens argument om, at han blot var ’privat-Lars’ fuldstændigt fra hinanden, og det står helt klart, at nytårskurene har været systematisk planlagt i forhold til at påvirke regeringens fiskeripolitik, og at Løkke til arrangementerne endda har kvitteret med politiske løfter til kvotekongerne, lyder det fra Søren Egge Rasmussen, der har kaldt statsministeren i samråd om sagen.

Socialdemokratiet kræver en redegørelse fra statsministeren.

- Noget tyder på, at Løkkes 'går den så går den'-tilgang til, hvad han har oplyst i den her sag, nu rammer ham som en boomerang. For i dag får vi sort på hvidt at se, at torskegilderne i LøkkeFonden rent faktisk blev brugt til at påvirke statsministeren politisk, siger partiets Simon Kollerup i en skriftlig kommentar.

Taler og sketches

De omstridte nytårskure arrangeres af kvotekongen John-Anker Hametner Larsen i samarbejde med skibsmægler Ture Korsager.

Officielt handler arrangementerne om at samle penge ind til LøkkeFondens arbejde med 'drenge på kanten'. Men Ture Korsager forklarer til Information, at arrangørerne hvert år siden den første nytårskur i 2014 ligeledes har sørget for, at der har været taler og sketches om fiskeriets udfordringer, som har været henvendt til Lars Løkke Rasmussen.

Og statsministeren har tilsyneladende taget bestik af budskabet. Eksempelvis tog han i 2017 ordet efter en sketch, der havde handlet om fiskeriets bekymringer vedrørende brexit. Lars Løkke Rasmussens kvitterede angiveligt for sketchen ved at sige, at han nok skulle 'tage den gule førertrøje på' og styre Danmark sikkert gennem brexit-forhandlingerne. Det beretter Information.

Ret til privatliv

Under et samråd i januar gjorde Lars Løkke Rasmussen ellers en dyd ud af, at han har deltaget i nytårskurene som privatperson.

Løkke slog fast, at hans forhold til fiskeren John-Anker Hametner Larsen 'ikke vedrører eller er styrende' for hans virke som statsminister. Og på et spørgsmål om, hvorvidt de to slet ikke taler om fiskeripolitik, svarede han:

- Hvad taler man så om, når man er privat ... Altså jeg taler om mange ting med mange folk i forskellige sammenhænge.

- Jeg har ligesom alle andre mennesker ret til et privatliv. Hvem jeg spiser med privat, hvem jeg besøger privat, hvem jeg bruger min fritid med, det er privat, lød det fra desuden fra Løkke.

Ikke et politisk projekt

I forbindelse med den seneste nytårskur sagde Løkke om LøkkeFonden til Ekstra Bladet:

- For mig – det er jo ikke et politisk projekt – men for mig er det også en anledning til at tale med mennesker, som jeg ikke møder hver dag inden for Christiansborgs tykke mure.

Men som Information afslører, har der ikke desto mindre hvert år været et fiskeripolitisk indslag under nytårskurene.

Løkke har da også tidligere skrevet på Facebook, at nytårskuren i 2016 også var 'en god lejlighed til at få en god snak om fiskeriets fremtidsmuligheder'.

Lars Løkkes forhold til kvotekonger har tidligere bragt statsministeren i massiv modvind. Ekstra Bladet har afsløret, at John-Anker Hametner Larsen har givet Løkke et gratis ferieophold i sit feriehus i Skagen.

Desuden har Ekstra Bladet kunnet fortælle, at Løkke og fru Sólrun har deltaget ved en firmafest, som storfiskeren var vært for.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen til de nye oplysninger, men hans spindoktor oplyser, at det ikke er muligt.