Ny afsløring: Betalte 100.000 kr. til legendarisk bedrager

Smørelse er gørelse.

De konservatives 33-årige borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen, har betalt 'flyttepenge', som blev brugt i forbindelse med den navnkundige Marcel de Sades fraflytning af en 460 kvadratmeter stor herskabslejlighed.

Lejligheden gjorde senere Aggesen til multimillionær på lyntid.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at de Sade, som i 60'erne blev landskendt efter en lang fængselsdom for bedrageri, blev betalt over 100.000 kroner i 'flyttepenge'.

Aggesen overførte pengene til Marcel de Sades udlejer, Dansk Bibelskole, der videregav dem til de Sade som led i at få ham til at fraflytte sin enorme lejlighed i 2016.

Simon Aggesen var dengang rådmand og mangeårigt medlem af Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg, som behandler mange af kommunens boligsager. Det var også her, han oprindeligt kunne lure muligheden for at opdele lejligheden i to mere salgbare enheder. Denne opdeling resulterede - efter adresseflytning - i en samlet salgspris på 25,6 mio. kroner for den oprindeligt 9,5 mio. kroner dyre lejlighed.

Både Dansk Bibelskole, der ejede lejligheden, og Simon Aggesen bekræfter over for Ekstra Bladet, at Aggesen betalte over 100.000, som endte hos Marcel de Sade.

Forhåndsaftale

Ifølge Dansk Bibelskoles generalsekretær, Morten Christiansen, blev der i 2016 lavet en forhåndsaftale om, at Simon Aggesen fik ca. ni måneder til at skaffe en ny lejlighed til Marcel de Sade.

I den periode ville den daværende konservative rådmand fra kommunens By- og Miljøudvalg have forkøbsret til lejligheden på Frederiksberg Allé, hvor de Sade havde boet i over 40 år.

Men i aftalen indgik også, at Simon Aggesen skulle overføre over 100.000 kroner til Dansk Bibelskole, som kunne lette processen med at overtale den i dag 86 år gamle excentriker til af fraflytte de efterhånden slidte herskabsstuer.

Et ønske, udlejeren i mange år forgæves havde forsøgt at få opfyldt.

Men da Aggesens penge kom på banen, ændrede det sig.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, skaffede den dengang kommende borgmester på få måneder en 90 kvadratmeter stor lejlighed med udsigt over søerne på Frederiksberg til Marcel de Sade.

Samtidig blev de over 100.000 kroner brugt på at betale for Marcel de Sades flytning fra den 12 værelser store lejlighed.

- Hvordan blev de penge betalt til Marcel de Sade?

- Det var ikke penge, han fik i hånden. Det var penge, vi tilbød at sørge for blev indbetalt som indskud til lejligheden og til flytteudgifter. Der står i aftalen, at Simon skal dække beløb i forbindelse med fraflytning og indflytning samt for indskud og depositum, som så i første omgang blev indbetalt til os, siger generalsekretær Morten Christiansen til Ekstra Bladet.

- Mange vil sige, at det lyder som mange penge for en flytning og et depositum?

- Jeg mener, at indskuddet til lejligheden på Vodroffsvej var på over 80.000 alene.

Det har ikke været muligt at få opklaret det præcise beløb hos hverken Simon Aggesen eller Dansk Bibelskole.

Aggesen: Jeg hjalp med flytningen - Har du betalt noget til enten bibelskolen eller Marcel de Sade for at flytte ind i den her lejlighed? - Altså, som en del af bolighandlen, der ikke er tinglyst - der er jo købsaftalen, som er tinglyst - var der aftalt mellem bibelskolen, mig og lejer, at jeg ville afholde rimelige udgifter til fraflytning af lejemålet. Ligesom jeg også hjalp lejer med at flytte rent fysisk. Jeg tog fat omkring møblerne sammen med nogle kammerater og hjalp ham. Så på den måde har jeg afholdt nogle udgifter, der var forbundet med flytningen. - Hvor store var de udgifter? - Årh, du må ikke hænge mig op på det. Men det var over 100.000. - Over 100.000 for en flytning? - Det var en 460 kvadratmeter bolig. Men det var et indskud til en lejlighed og til en flytning. - Så du betalte hans indskud? - Ja, det var en afståelsessum. Det brugte han så til et depositum og til at fraflytte. Det var det, det var beregnet ud fra. Ekstra Bladet har efter interviewet spurgt ind til Simon Aggesens betaling af 'flyttepengene'. Nu henviser borgmesteren i en mail til, at det var bibelskolen, der overførte de øremærkede penge til Marcel de Sade: 'Det var Bibelskolen, der betalte en række udgifter for lejeren i forbindelse med fraflytning mv. I købsaftalen var det aftalt, at vi i tillæg til købesummen dækkede dokumenterede udgifter afholdt af Bibelskolen i forbindelse med lejers fraflytning. At udenlandske kapitalfonde ikke længere kan tvinge folk ufrivilligt ud af deres lejemål ved at tilbyde udokumenteret økonomisk kompensation, synes jeg er godt.' Vis mere Luk

Jublede da Blackstone trak sig

Simon Aggesen. Foto: Linda Kastrup

Simon Aggesen har flere gange øjnet en politisk vindersag i at angribe den udskældte kapitalfond Blackstone.

Kapitalfonden er blandt andet blevet kendt for at tilbyde lejere penge for at flytte, så den kunne sætte sig på hele ejendomme og tjene kassen.

Men selvom Simon Aggesen selv betalte penge, der var øremærket til at 'hjælpe' Marcel de Sade ud af lejligheden på Frederiksberg Allé, jublede han for mindre end et år siden over, at Blackstone trak følehornene til sig et andet sted i kommunen.

'Blackstone trækker sig fra handlen af ejendommene Den Sønderjyske By og Svalegården. Det er en god nyhed, som forhåbentlig skaber tryghed hos lejerne.



Frederiksberg skal være en by for alle. Det er en af grundene til, at jeg har efterlyst, at de der investerer i boligejendomme viser samfundssind og respekt for byen og dem, der bor her,' skrev Frederiksberg-borgmesteren på Facebook.

Trods den korte årrække, Simon Aggesen boede i lejligheden, som blev delt op og solgt til millionoverskud, har Simon Aggesen flere gange afvist over for Ekstra Bladet, at hans egen investering er et eksempel på boligspekulation.