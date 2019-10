Ny afsløring: Dømt sex-psykolog kunne være stoppet før

En psykolog fra Aarhus er dømt skyldig i at have 'groft misbrugt' en sårbar klient som sexslave. Nye aktindsigter viser, at han kunne være stoppet allerede i 2012

'Ingen skuffede sms'er og andet pis. Slave kan give blowjob og blive kneppet, som jeg har lyst. Alt andet har ingen plads. Adlyd og læg krop,'

Sådan sms’ede psykolog Morten Sveistrup Hecksher til sin selvmordstruede klient. Gennem flere måneder skaffede han sig samlejer og oralsex med hende. Nu har landsretten sendt ham i fængsel.

Nye dokumenter viser, at psykologen principielt kunne være stoppet lang tid før, det seksuelle misbrug begyndte i 2016. Siden 2012 har Psykolognævnet modtaget to alvorlige henvendelser på psykologen.

Syltesag

Ekstra Bladet har fået særlig adgang til podcastserien 'Det Perfekte Offer 2' og dokumentation bag. Her viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har set, at Psykolognævnet modtog den første klage allerede i 2012.

'Han er ustabil og arbejder umoralsk. Starter patienter op med sygesikringsstøtte, giver dem fx 3 sessioner og møder så ikke længere op i venteværelset til aftalerne. Han svarer heller ikke sin telefon eller email,' står der eksempelvis i den anonyme klage.

Men nævnet fulgte aldrig sagen til dørs.

Af papirerne fremgår det, at de bad Morten Sveistrup Hecksher om at kommentere klagen inden for tre uger. Men Morten Sveistrup Hecksher svarede aldrig.

Psykolognævnet satte sagen i bero og fulgte ikke op på den før mange år senere.

- Det helt afgørende er jo, at man her ikke får rejst den tilsynssag, som man oprindeligt agtede. Og det er kritisabelt, siger lektor i sundhedsjura Kent Kristensen i podcasten.

- De får ikke i den situation taget stilling til, hvorvidt han udgør en risiko for patientsikkerheden.

Morten Sveistrup Hecksher begyndte at udnytte sin klient i slutningen af 2016. Længe efter Psykolognævnet modtog den første klage på ham. Foto: Anita Graversen

Våbendom

Men klagen fra 2012 er langt fra det eneste, som burde have fået en rød lampe til at lyse hos Psykolognævnet.



Tidligere på året, da sagen var i byretten, afslørede Ekstra Bladet, at selvsamme psykolog har en behandlingsdom fra 2014 for våbenbesiddelse. Altså to år før han begyndte at udnytte en af sine klienter.

Af retspapirerne fra dengang fremgår det, at Morten Sveistrup Hecksher havde købt våben for cirka 100.000 kroner på internettet og desuden var i besiddelse af en tysk halvautomatisk pistol med 169 tilhørende patroner.

Han blev idømt psykiatrisk behandling, fordi han var ‘utilregnelig på grund af sindssygdom'. Alligevel fik han igen lov til at beholde sin autorisation og behandle lægehenviste patienter.

Underretning

I P1's aktindsigt findes også en underretning på psykologen fra 2015.

Underretningen kom fra en ledende overlæge ved den afdeling på Aarhus Universitetshospital Risskov, hvor psykologen startede i behandling efter våbendommen.

I underretningen gør lægen opmærksom på, at psykologen er begyndt i psykiatrisk behandling, men alligevel stadig behandler lægehenviste patienter.

Psykolognævnet opretter denne gang en tilsynssag, men ender alligevel med at lade Morten Sveistrup Hecksher beholde sin autorisation trods en tidligere klage og våbendom.

Kvinden, som er anonym, klagede over psykologen allerede i 2017, men nævnet reagerede først på klagen et år senere. Foto: Anita Graversen

