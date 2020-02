Ny afsløring: Så tæt er Helle på skattely-konge

Skattejæger: Helle Thorning-Schmidt har nære forbindelser til en kontroversiel erhvervs-boss, der er kendt for at føre penge i skattely

FN's nye skattejæger, Helle Thorning-Schmidt, har nære forbindelser til en kontroversiel erhvervs-boss, der har været med til at føre 1,2 mia. kroner ud af Danmark. En stor del af det svimlende beløb havnede i skattely i Jersey.

Helle Thorning-Schmidt er således i begge sine forbindelser til skattely tæt forbundet med skandaleselskabet OW Bunkers tidligere formand Denis Viet-Jacobsen. Thorning er bestyrelseskollega i to skattely-selskaber sammen med Viet-Jacobsen, der sad som formand i OW Bunker, da 1,2 mia. kroner blev ført ud af landet.

Den tidligere statsminister har tilmed med egne midler købt sig ind som medejer i det ene selskab registreret i skattelyet Jersey, hvor Viet-Jacobsen er bestyrelsesformand, kan Ekstra Bladet nu fortælle.

'HTS har på lige fod med alle andre ejere købt sin ejerandel i Safelane Global Holdings Limited', oplyser Denis-Viet Jacobsen i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge den tidligere OW Bunker-boss - der i dag er direktør i kapitalfonden Solix, som står bag begge Thornings skattely-forbindelser - er han kommet i kontakt med Helle Thorning-Schmidt 'gennem en fælles bekendt'.

Svimlende beløb til Jersey

Denis Viet-Jacobsen udtrådte som bestyrelsesformand i OW Bunker få måneder før den katastrofale børsnotering af skandale-virksomheden. Siden gik OW Bunker konkurs med et brag i slutningen af 2014.

OW Bunker var op til børsnoteringen ejet af den kontroversielle kapitalfond Altor, som Viet-Jacobsen var med til at etablere i Danmark.

Denis Viet-Jacobsen. Pr-foto

Her snart seks år efter krakket er konkursboet stadig ikke færdigbehandlet.

Centralt i OW Bunker-sagen er store udbyttebetalinger på i alt 1,2 mia. kroner, som selskabet udloddede til Altors selskaber i Luxembourg, der er et kendt land i forbindelse med skattely-konstruktioner. Cirka halvdelen af det beløb, 557.500.000, røg videre til et selskab i skattelyet Jersey.

Da overførslerne fra Danmark fandt sted, sad Denis Viet-Jacobsen for bordenden som formand i OW Bunker.

Og det er altså denne mand, som Helle Thorning-Schmidt nu går til bestyrelsesmøder med i selskaberne Carsoe Group A/S i Danmark, som er ejet af et Jersey-selskab, og Safelane Global, der er registreret direkte på øen i Den Engelske Kanal.

Thorning blev involveret i Safelane Global i september 2018; præcis samtidig med at Denis Viet-Jacobsen blev udnævnt til formand. Hun blev udnævnt til bestyrelsesmedlem i Carsoe Group A/S for fire måneder siden under samme formand, Denis Viet-Jacobsen.

Forbindelser til kapitalfonden Solix

Ifølge Søren Friis Hansen, professor i selskabsret ved Copenhagen Business School, spillede Denis Viet-Jacobsen som formand i OW Bunker en instrumental rolle i udbetalingen af de 1,2 mia. kroner, hvor en stor del havnede i skattelyet Jersey.

- Det er klart, at som bestyrelsesformand har han haft en central rolle i det. For det er dels ham, der har taget initiativ til det, og det er dels ham, der kunne have blokeret for det, hvis man mente, det var uforsvarligt, siger han til Ekstra Bladet.

Kort efter udbytteudlodningen af OW Bunker-kronerne til skattely i 2013 udtrådte Thornings bestyrelseskollega Denis Viet-Jacobsen fra OW Bunkers bestyrelse. Blot halvanden måned senere stiftede han kapitalfonden Solix ifølge dokumenter fra det svenske erhvervsregister, som Ekstra Bladet har indsigt i.

Og det er netop gennem Solix, at Thorning har fået den erhvervskarriere, der nu kæder hende sammen med skattely.

Og Solix er også særdeles glade for Jersey.

Solix ejer ifølge sin hjemmeside de to selskaber, hvor Thorning nu er involveret. Der er tale om Safelane Global Holdings Limited, der er registreret i Jersey – og den danske Carsø-koncern, der også har ejerskab i Jersey.

Derudover har kapitalfonden fire andre selskaber med ejerskab i Jersey.

Helle Thorning-Schmidt er trods adskillige forsøg fra Ekstra Bladet i en uge ikke vendt tilbage.

Samme adresse

På denne adresse i Jerseys hovedstad, Saint Helier, er Helle Thorning-Schmidts skattely-forbindelser registreret. Præcis samme sted, som 1,2 mia. OW Bunker-kroner endte. Foto: Ekstra Bladet

Der er tydelige sammenfald mellem Helle Thorning-Schmidts skattely-forbindelser og det selskab, der endte med at trække et kæmpe millionbeløb ud af OW Bunker.

Bortkanaliseringen af det svimlende beløb i OW Bunker-sagen skete, få måneder før selskabet blev børsnoteret og senere krakkede med et brag. Selskabet, der i sidste ende modtog en stor del af pengene i Jersey, hedder Altor Fund II GP Limited.

Det er registreret på præcis samme adresse i Jersey som Thornings nuværende skattelyforbindelser.

Selskabet i Jersey er tilmed registreret af det samme advokatkontor, Aztec Group, som Thornings skattely-forbindelser. Aztec Group reklamerer på sin hjemmeside med fordelene ved at oprette virksomhed i det notoriske skattely Jersey.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Helle Thorning-Schmidt havde masser af tid til at deltage i 'Danmarks Indsamling' på DR1 i lørdags. Det kniber mere med at forklare offentligheden, hvad hun laver i skattely. Foto: Michael Drost-Hansen

Aggressiv skattetænkning

På tidspunktet for udbyttebetalingen var Denis Viet-Jacobsen bestyrelsesformand i OW Bunker.

Betalingen til selskabet i skattely i Jersey var snedigt skruet sammen, så kapitalfonden Altor, som Viet-Jacobsen også var med til at starte op i Danmark, via en Luxembourg-finte undgik at betale dansk udbytteskat.

Det daværende Skat har haft adgang til korrespondance mellem OW Bunkers rådgivere fra Deloitte og ledelsen i OW Bunker og Altor. I korrespondancen blev det blandt andet diskuteret, hvordan man kunne undgå at betale skat af overskud, der blev skabt i Danmark.

Skat har for eksempel citeret Deloitte for at sige, at Luxembourg-finten kan ses som 'aggressiv skattetænkning af skattemyndighederne.'

De danske myndigheder har siden 2017 rejst et krav på 140 mio. kroner mod det nu krakkede OW Bunker. Skattemyndighederne mener, at konstruktionen var sat op for at undgå at betale dansk udbytteskat, da en stor del af pengene blev overført til Jersey via Luxembourg.

Thornings kollega: Jersey er ikke et skattely

Jamen, Jersey er da slet ikke et skattely.

Sådan lyder svaret kort fortalt fra Helle Thorning-Schmidts bestyrelseskollega og Solix-direktør Denis Viet-Jacobsen:

'Det er ikke korrekt, at Jersey er et skattely. Man har oplysningspligt over for skattevæsenet, hvad enten man er aktionær i Danmark eller i udlandet, herunder Danmark, og det er derfor ikke muligt at undgå skat i Danmark ved at investere i et selskab på Jersey,' skriver han i et svar til Ekstra Bladet.

Viet-Jacobsen skriver, at Safelane Global Holdings Limited, som han og Thorning er medejere af, 'betaler skat i England, hvor selskabet er skattemæssigt hjemmehørende.' Samt at det det danske selskab 'Carsoe betaler skat i Danmark.'

Adspurgt, hvorfor Jersey så bliver brugt, svarer Viet-Jacobsen uden at uddybe det mindste:

'Det er, fordi holdingselskabet administreres derfra.'

'Jeg udtrådte af OW Bunkers bestyrelse i 2013 (1. januar 2014 jævnfør CVR-registret, red.) og havde intet med det efterfølgende forløb (herunder konkursen i 2014 at gøre). Jeg har efterfølgende været vidne indkaldt af SØIK i sagen mod Lars Møller og forventer ligeledes at blive indkaldt som vidne om forhold i OW Bunker i den tid, jeg var i bestyrelsen, i nogle af de sager, der er varslet.'

Ekstra Bladet har stillet opfølgende spørgsmål til Viet-Jacobsen. Blandt andet har vi spurgt, hvad han siger til skattemyndighedernes krav på 140 mio. i OW Bunker-konkursboet.

Her svarer han:

'Jeg er ikke en del af de søgsmål, der er blevet anlagt i forbindelse med OW Bunkers konkurs, og jeg ved derfor ikke, hvad der ligger til grund for denne betragtning, så det kan jeg ikke udtale mig om', skriver han til Ekstra Bladet. Viet-Jacbosen svarer ikke på, hvilken rolle havde han havde, da det svimlende beløb fra OW Bunker blev ført ud af landet til skattely i netop Jersey.

Senere på Ekstra Bladet: Læs, hvad en international skattelyekspert, der er tidligere økonomisk rådgiver for Jerseys regering, siger til Viet-Jacobsens forklaringer...