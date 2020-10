Ny afsløring: Tilbød boliger til døtrene til falsk markis

Simon Aggesen (K), borgmester på Frederiksberg, holder fast i, at det var rent held, da han scorede 11 millioner skattefri kroner på en bolighandel.

Men nu viser nye oplysninger i sagen, hvordan borgmesteren har gjort en særdeles ihærdig indsats for at få fingrene i den kæmpe lejlighed på Frederiksberg Allé til spotpris.

Aggesen sørgede således ikke blot for at finde en ny lejlighed - samt give 100.000 kr. i 'flyttepenge' - til den falske markis Marcel de Sade, som havde en uopsigelig lejekontrakt. Marcel de Sade blev i 60'erne landskendt efter en lang fængselsdom for bedrageri.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Aggesen ligeledes ad to omgange fremskaffede boligtilbud til de Sades to døtre.

Kunne arve lejekontrakt

Begge døtre havde adresse hos deres far i den 460 kvadratmeter store lejlighed.

Døtrene var dermed centrale aktører, hvis Aggesens bolig-scoop skulle gennemføres. De kunne nemlig ifølge lejeloven overtage lejemålet, når deres far, der i dag er 86 år, på et tidspunkt døde.

Det var de nye ejere, Simon Aggesen og hans hustru, imidlertid ikke interesserede i. Der blev derfor lavet en skriftlig hensigtserklæring, hvor Simon Aggesen - ifølge aftalen - skulle forsøge at skaffe ny bolig til de to døtre.

Den klarede Aggesen.

Det endte dog med, at døtrene ikke flyttede ind i boligerne, som Aggesen havde tilbudt dem.

Retter sig selv

Da Ekstra Bladet i sidste uge under et interview spørger Simon Aggesen til aftalen med Marcel de Sades døtre, afviser han i første omgang, at der er noget om snakken.

- Marcel de Sades døtre boede også i ejendommen. Har du hjulpet dem også?

- Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke hjulpet andre over i andre lejligheder, lyder det fra Aggesen.

Efter interviewet retter borgmesteren dog sig selv. Uopfordret skriver han en sms:

'Bibelskolen og jeg forsøgte at hjælpe med at finde en bolig til døtrene af lejligheden. Dog uden held', lyder det skriftlige svar.

Det var netop Bibelskolen, som solgte den store lejlighed til Simon Aggesen og hans hustru.

I dag erindrer Bibelskolens generalsekretær, Morten Christiansen, imidlertid ikke at have indgået nogen aftale med Marcel de Sades døtre.

- Det må i givet fald være en aftale, som Simon Aggesen selv har stået for, siger Morten Christensen.

Banede vejen

Under alle omstændigheder endte Bibelskolen med at sælge den store lejlighed på Frederiksberg Allé til Simon Aggesen for 9,5 millioner kroner. Det er en kvadratmeterpris langt under gennemsnittet for det mondæne område.

Efter at Aggesen overtog lejligheden, opdelte han den i to. Først solgte han den ene lejlighed med stor fortjeneste - dernæst flyttede han adresse til den anden, som ligeledes blev afhændet med en stor skattefri gevinst.

Forinden havde den 33-årige konservative borgmester i sin egenskab af byrådspolitiker selv været med til at bane vejen for lukrative opdelinger af de enorme pragtlejligheder i den ejerforening, hvor han senere brugte samme finte og blev boligmillionær på lyntid.

Simon Aggesen oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke har flere kommentarer.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

