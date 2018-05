Ny aftale om hurtigt net og 5G: Hver 10. surfer langsommere i dag

- Det er i udgangspunktet markedet selv, der skal udrulle telenet i Danmark. Det offentlige skal kun blande sig, der hvor markedet kan have vanskeligt ved at nå ud.

- Telepolitikken skal fremme, at der er adgang til det digitale samfund for borgere og virksomheder i hele Danmark.

- Bredbåndspuljen forøges med yderligere 60 mio. kr. i 2018 og målrettes i højere grad mod tyndtbefolkede områder.

- Der sættes klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt.

- Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de lokalt skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur, herunder i forhold til masteleje.

- Der nedsættes et nyt brancheforum. Forummet skal bl.a. se på, hvordan eventuelle administrative barrierer for 5G kan nedbrydes, om der kan skabes et miljø for test af nye 5G-tjenester i Danmark, samt hvordan disse kan bidrage til skabe vækst og udvikling i hele landet.

- Aftalen løber frem til 2021, hvor partierne igen skal drøfte forliget

Kilde: Energiministeriet