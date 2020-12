Ny aftale: Restauranter kan sælge take-away og få kompensation

Det skal være muligt at få lønkompensation for nogle medarbejdere, selvom man sælger take-away

Regeringen har torsdag landet en aftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen justerer ordningen om lønkompensation i de 38 kommuner, hvor der er udvidede coronarestriktioner.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Justeringen skal blandt andet gøre det nemmere at få adgang til ordningen om lønkompensation for restauranter i de 38 kommuner, hvor restauranter kun må sælge takeaway.

Restauranterne må ikke have gæster og kan kun sælge takeaway frem til 3. januar.

Med justeringen bliver det muligt for restauranter at sende noget af personalet hjem med lønkompensation, samtidig med at resten af personalet møder op og leverer mad til takeaway.

Samme som ordning fra foråret

Modellen er ifølge ministeriet skruet sammen på samme måde som den lokale lønkompensationsordning, der blev indført i Nordjylland i efteråret, og som lønkompensationsordningen i foråret.

Parterne er blevet enige om, at aftalen også vil gælde, hvis andre kommuner bliver omfattet af de nuværende restriktioner. Ordningen gælder foreløbig frem til 3. januar.

Fordi der er flere fridage henover julen, vil virksomheden ikke modtage kompensation for tre dage, da en stor del af virksomhederne i forvejen vil være lukket, oplyser ministeriet.