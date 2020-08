Ny ambassadør i Berlin erstatter hjemsendte Ahrenkiel

Danmark har udpeget en ny ambassadør i Berlin, der får titlen i stedet for den nu hjemsendte Thomas Ahrenkiel.

Fra 1. september tiltræder Susanne Hyldelund stillingen, oplyser Udenrigsministeriet.

Thomas Ahrenkiel, der er departementschef i Forsvarsministeriet, blev 30. juni udpeget til ambassadør i Berlin. Han skulle være tiltrådt stillingen i Berlin 1. september.

Han er dog siden blevet hjemsendt som følge af sagen om et tilsyns voldsomme kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som han var chef for frem til 2015.

Mandag kom en analyse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), som fremlagde den alvorlige kritik af FE.

Her fremgår det, at FE blandt andet skulle have tilbageholdt afgørende oplysninger, indsamlet oplysninger om ansatte i tilsynet og indsamlet oplysninger på en måde, så der er risiko for, at danskeres oplysninger uden grund også er blevet hentet.

DR Nyheder erfarer fra flere uafhængige og unavngivne kilder, at det er et særligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste (NSA), der ligger til grund for centrale dele af kritikken.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har både i 2017, 2018 og 2019 advaret om, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ulovligt har spioneret mod 'i Danmark hjemmehørende personer'.

Det viser en gennemgang af tilsynets rapporter fra de seneste år, som TV 2 har lavet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har varslet en undersøgelse af FE.

Stillingen som ambassadør i Berlin er en af de tunge poster i dansk udenrigspolitik.

Den kommende danske ambassadør i Berlin har tidligere været generalkonsul i Shanghai og kommer fra en anden stilling i Udenrigsministeriet.

Her har hun været direktør for Trade Council og Global Bæredygtighed.