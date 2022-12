Ny anklage fra Dohrmann: Min underskrift forfalsket

Endnu en anklage om en falsk underskrift er dukket op i Meld- og Feld-sagen, hvor DF-formand Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

Anklagen kommer fra tidligere medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti Jørn Dohrmann. Han blev mandag formiddag ført som vidne i Retten på Frederiksberg - og her blev han præsenteret for en indmeldelsesblanket i den europæiske parti-alliance Meld.

- Det kan ligne min underskrift. Men jeg har ikke skrevet under, og jeg har ikke udfyldt blanketten. Det er heller ikke min håndskrift. Måske er underskriften kopieret ind, lød det fra Jørn Dohrmann.

Han afviste også, at han kunne have skrevet under uden at læse blanketten:

- Jeg læser altid, hvad jeg skriver under på.

Advokat til modangreb

Efterfølgende gik Morten Messerschmidts forsvarsadvokat, Peter Schradieck, hårdt til Jørn Dohrmann.

Advokaten fremviste igen den omstridte indmeldelsesblanket fra Meld.

Jørn Dohrmann fastholdt dog, at han ikke selv har skrevet under - og at underskriften må være kopieret ind på dokumentet.

Derefter fremlagde advokat Peter Schradieck en afhøringsrapport fra EU's antisvindelenhed Olaf. Her fremgår det, at Jørn Dohrmann har forklaret, at Morten Messerschmidt havde bedt ham om at melde sig ind i Meld - og at han sørgede for det nødvendige papir-arbejde, så Dohrmann blot skulle skrive under.

Dohrmann fastholder dog under vidneansvar i retten, at han ikke selv har skrevet under - og at han ikke har haft noget med Meld at gøre.

Da sagen kørte ved Retten i Lyngby oplyste adskillige udenlandske vidner, at deres underskrifter på indmeldelses-papirerne til Meld var forfalskede. Og nu hævder den tidligere DF-politiker altså det samme.

Ekstra Bladet talte med Jørn Dohrmann, da han var færdig med at vidne.

- Du fortæller, at det ikke var din underskrift. Hvordan kan vi forklare det?

- Det gad jeg da også godt vide, hvordan nogen har lavet falsk underskrift for at få den blanket til at virke troværdig. Jeg siger som det er. Det er ikke en blanket, som jeg har skrevet under på. Det er det, som jeg synes, er så forfærdeligt, at der er nogen, der har begået falske underskrifter for at få tingene til at lykkes.

- Morten Messerschmidts forsvarer fremlagde uddrag af afhøringsrapporten fra Olaf, hvor du fortæller, at Morten Messerschmidt står for at lave papirarbejdet - og så skal du skrive under for at blive medlem af Meld. Men skal det forstås sådan, at du aldrig melder dig ind?

- Jeg har aldrig skrevet under på det indmeldelsespapir, som blev vist i retten. Jeg ved ikke, hvem der har lavet det. Man kan også se, at papiret ikke er udfyldt med min skrift.

- Men du siger dog, at underskriften ligner din underskrift.

- Underskriften kunne godt være min. Men jeg ved ikke, om den fotokopieret over på. Den originale findes åbenbart ikke længere. Det, synes jeg, er dybt underligt.

- Hvordan vil du så forklare afhøringsrapporten fra Olaf. Det kan læses som om, at du har meldt dig ind?

- Det ser lidt mærkeligt ud ... Hvordan det er opfattet, kan jeg ikke huske mere.

- Men uanset, hvad der står i den Olaf-rapport, så fastholder du, at det er en falsk underskrift?

- Ja, det er helt klart en falsk underskrift på den blanket. Om jeg har misforstået Olaf, da de har spurgt, det skal jeg ikke kunne sige.

- Har du underskrevet eller godkendt afhøringsrapporten fra Olaf?

- Det kan jeg ikke huske, om jeg har. Men så findes der sikkert nogle lydoptagelser.

Afviser EU-konference i Skagen

I sit vidneudsagn fastslog Jørn Dohrmann, at der ikke var noget EU-seminar under DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015, hvilket Morten Messerschmidt forklarer.

Dermed melder Jørn Dohrmann sig dermed ind i den blok af vidner, som benægter, at der blev afholdt en Meld-konference samtidig med DF's sommergruppemøde.

Efter Dohrmann vidnede tidligere medlem af EU-parlamentet Rikke Karlsson, som i sin tid fik sagen til at rulle, da hun meldte sig ud af DF i oktober 2015. Hun afviste også, at der var en EU-konference eller et EU-seminar under sommergruppemødet i Skagen i 2015.

Sagen viser det helt klare mønster, at de vidner - som har meldt sig ud af DF - afviser, at der var en EU-konference eller et EU-seminar i forbindelse med sommergruppemødet. Vidner som stadig er medlem af DF bakker til gengæld op om forklaringen fra deres formand Morten Messerschmidt.

Jørn Dorhmann har tidligere forklaret, at han ikke bare blev meldt ind i Meld uden sin viden.

Han blev også af Morten Messerschmidt indsat i Melds bestyrelse uden, at han selv vidste det. Det samme gjorde Rikke Karlsson.

