Ny anklage: Løj om chef-fyring

Fredericias bortviste kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, bliver beskyldt for at lyve under et møde i byrådets økonomiudvalg, som består af kommunens helt centrale politikere.

Samtidig beskyldes hun for at have presset rådhusets økonomi- og personalechef, efter økonomiudvalget i december sidste år vedtog en advokatundersøgelse af hendes habilitet og relation til daværende borgmester Jakob Bjerregaard (S).

Det fremgår af en skriftlig redegørelse fra den nu hjemsendte økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaard, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe beskyldes for at lyve og lægge pres på økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard (th). Fotos: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

'Både den 21. og 22. december 2020 føler jeg mig presset af kommunaldirektøren til at gå i forsvar for hende ... Om jeg er gået for langt i forsvaret for kommunaldirektøren, vil jeg lade være op til andre at vurdere', skriver Tommy Abildgaard, der 23. februar blev fritaget for tjeneste og tvangshjemsendt.

Rasende topchef ville skjule sandheden om borgmester

'Det er usandt'

I samme redegørelse fra 3. januar skriver økonomi- og personalechefen, at Annemarie Zacho-Broe på økonomiudvalgsmødet 17. december 'påstår', at hun ikke har drøftet en omdiskuteret afskedigelse af kommunens mangeårige sekretariatschef med ham.

'Dette er usandt. Kommunaldirektøren er min chef og min naturlige sparringspartner i sådanne sager. Endvidere har vi med en chef for den politiske betjening at gøre, så kommunaldirektøren er helt naturligt inde over', fortsætter Tommy Abildgaard.

Kommunaldirektør Annemarie Zahco-Broe meddeler via sin fagforening Djøf, at hun ikke har kommentarer til Tommy Abildgaards beskyldninger om, at hun har talt usandt overfor byrådet – og forsøgt at presse ham til at forsvare sig.

Meget omstridt fyring

HR-konsulent i kommunen gennem ti år Carsten Juul Nielsen bakker den fyrede sekretariatschef op. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Netop afskedigelsen af den erfarne sekretariatschef i efteråret 2019 vakte røre på rådhuset.

Hun har selv forklaret til Ekstra Bladet, at hun blev afskediget 'som et lyn fra en klar himmel', fordi hun havde problematiseret kommunaldirektørens og borgmesterens upassende adfærd - og rygterne om deres intime relation - overfor økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard.

- Jeg havde fået henvendelser fra en byrådspolitiker og fem medarbejdere, som opfattede forholdet mellem borgmesteren og kommunaldirektøren som upassende. Man mente det påvirkede deres embedsførelse. Men ingen turde selv sige noget. Jeg anså det som et habilitets- og ledelsesproblem, sagde hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde hun fået vidnesbyrd om forskellige episoder af såkaldt 'intim karakter'.

Er dette en nær relation mellem Fredericias borgmester og kommunaldirektør? Vurdér selv

Dygtig og respekteret

HR-konsulent i kommunen gennem ti år Carsten Juul Nielsen bakker den fyrede sekretariatschef op. Han kalder hende en 'meget respekteret og dygtig leder' - og er overbevist om, at hendes afskedigelse skyldtes, at hun forsøgte at gøre noget ved et pinligt problem.

- Der er slet ikke nogen tvivl for mig om, at det var derfor, hun blev fyret, sagde Juul Nielsen 25. marts til Ekstra Bladet.

Whistleblower: 'Alt handlede om borgmesterens genvalg'

Tommy Abildgaard benægter dog, at sekretariatschefen gik til ham med den penible sag. Ifølge hans redegørelse var det nærmest omvendt: At det var ham - efter en henvendelse fra en anden medarbejder om rygterne - der gik til sekretariatschefen i foråret 2019 for at få rådgivning.

Efter sommerferien fyrede han så sekretariatschefen, fordi hun 'ikke levede op til kravene om politisk betjening' - og fordi hun skabte 'en række problemer i ledergruppen', har han forklaret til den fortrolige del af advokatundersøgelsen. Der er altså to udlægninger af fyringen.

Ekspert: Kan være magtmisbrug

Forsker i kommunale forhold Roger Buch. Foto: Dmjx

Ifølge kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er der tale om en meget grov og potentielt strafbar sag, hvis årsagen til fyringen skyldes, at sekretariatschefen gjorde opmærksom på rygterne og forsøgte at stoppe en alvorlig inhabilitet.

Borgmester-skandale: Mystik om millioner

– Så kan der være tale om både magtfordrejning, at beslutninger træffes ud fra usaglige hensyn - og magtmisbrug som reguleres af straffeloven, forklarer Roger Buch. Han understreger, at kommunen må kunne dokumentere, hvis fyringen skyldes andre årsager.