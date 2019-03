Ny ballade i baby-sagen: Erfaren betjent rystet af berømmelse

Da Mette Abildgaard (K) i sidste uge tog sin baby med i Folketingssalen, udløste det en mediestorm, som ingen kunne have forudset.

I sagens centrum stod overvagtmester Torben Schubert, der har 52 års erfaring som ansat i Folketinget.

På de sociale medier har mange hyldet hans indsats, men alligevel havde den rutinerede betjent helst været den store bevågenhed foruden.

- Ja, han har været udsat for lidt af en lovestorm. Men det er sin sag pludselig at se sit ansigt i alle landets medier. Han har været ansat herinde i 52 år. Men den her slags opmærksomhed er ikke noget, han har oplevet før.

Det fortæller den presseansvarlige i Folketinget, Claus Brask.

På god fod

- Jeg vil ikke udtale mig om den pågældende folketingsbetjents følelser. Men jeg kan sige, at han er meget optaget af at være på god fod med alle 179 folketingsmedlemmer.

Overvagtmester Torben Schubert har derfor som følge af episoden været i dialog med Folketingets administration og ledelse om, hvordan han skulle håndtere sagen personligt.

Folketingets administration har desuden rådgivet Mette Abildgaard (K) i sagen. Indholdet af denne rådgivning kan dog ikke oplyses, lyder det.

Den konservative politiske ordfører har lagt et billede på de sociale medier, hvor Torben Schubert holder hendes baby, Esther Marie. Billedet har været bragt vidt og bredt i danske medier.

Kort forinden havde Pia Kjærsgaard via en af Folketingets medarbejdere meddelt Mette Abildgaard, at hendes datter ikke var velkommen i Folketingssalen.

Den besked vakte Mette Abildgaards harme, hvorfor hun fortalte offentligheden om episoden under billedet, hvor folketingsbetjenten holdt hendes datter.

Arbejdsrelationen

På baggrund af episoden vil Folketingets Præsidium 3. april diskutere, hvorvidt episoden 19. marts skal føre til ændringer i forretningsordenen.

Et aspekt i dette er, hvordan arbejdsrelationen er mellem folketingsmedlemmer og ansatte, herunder betjente, oplyser Claus Brask.

Administrationen undersøger forud for mødet i næste uge, hvordan reglerne er skruet sammen i vores nabolande. Indtil videre står det klart, at reglerne ser ud til at være meget lig de danske. Altså at det som udgangspunkt kun er folketingsmedlemmer og sekretærer, som har adgang til gulvet i den lovgivende forsamling.

Pia Kjærsgaard ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen før mødet 3. april, fordi hun ønsker, at Præsidiets medlemmer får drøftet sagen.

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med Torben Schubert igennem hans arbejdsgiver, Folketinget. Men han har ikke ønsket at udtale sig.

Mette Abildgaard har ingen kommentarer.

