Ny ballade i Enhedslisten: - Tager kraftigt afstand

Mai Villadsen har travlt med at få styr på tropperne for tiden, og nu er det baglandet, den er gal med.

I et interview med Jyllands-Posten siger Mikael Hertoft, der er talsperson for partiets internationale udvalg og en central person i partiets hovedbestyrelse, at der skal to til at føre krig, ligesom han placerer en del af skylden for krigen hos Ukraine.

- Den stærkt nationalistiske regering i Kyiv gennemførte en meget restriktiv sprogpolitik over for de russisksprogede. Det var dét, der fremprovokerede den reaktion, hvor separatisterne i Østukraine brød ud og sagde: - Nu danner vi vores egne separatistiske områder i Luhansk og Donetsk.

- Jeg bryder mig ikke om ordet skyld. Det var en langvarig politisk konflikt, hvor begge parter har været aggressivt fremtonende. Men det var det, fremprovokerede det, siger han.

Dermed bakker han op om Christian Juhl, der tirsdag blev banket på plads af Mai Villadsen efter udtalelse om Ukraines ansvar. Og nu er den politiske ordfører hos Enhedslisten igen klar med hammeren.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få et interview med Mai Villadsen, men uden held.

Uro i partiet

Spørgsmålet om skylden for Ukraine-krigen og en mulig dansk udmeldelse af Nato har i flere dage skabt stor uro i Enhedslisten.

På den ene fløj står partiets top med Mai Villadsen i spidsen, der forsøger at lægge afstand til Putin og hans uhyrligheder, mens flere fra baglandet og Christian Juhl også ønsker at nuancere tingene ved at placere en del af ansvaret hos Ukraine.

Årsagen er et interview med Jyllands-Posten, hvor Christian Juhl taler om, at Ukraine også har en del af ansvaret for den konflikt, der i årevis har ulmet i den østlige Ukraine, og som nu er endt med en blodig krig.

Her bliver det mangeårige medlem af Enhedslisten spurgt, om Ukraine har været med til at tænde gnisten inden krigen, hvortil han svarer:

- Der er jo historisk klogere folk end mig, der har beskæftiget sig med Ukraines historie – hvornår de opstod som stat og alle de der ting. Den her del af det startede i 2014 med, at man ikke havde en særlig hensigtsmæssig mindretalspolitik, svarer han og gentager:

- Ukraine har ført en ikkehensigtsmæssigt mindretalspolitik i den østlige del. Der har russerne fisket i rørt vande, siger han til Jyllands-Posten.

Uenig - men I hvad?

Men artiklen var ikke længe på Jyllands-Postens hjemmeside, før den mødte kritik

Ekstra Bladet har efterfølgende forsøgt at få fat i Mai Villadsen for at høre, på hvilke punkter hun helt præcis er uenig med sin partifælle.

Men i en sms til Ekstra Bladet skriver hun, at hun ikke har yderligere at tilføje. Efterfølgende har Christian Juhl også selv været på Twitter, hvor han meget hårdt slår fast, at Putin er eneansvarlig.

Russisk mindretal

Hele balladen startede i januar, hvor Christian Juhl i et debatindlæg i Ræson beskrev, hvordan han ikke troede, at russerne og Putin ønskede krig.

Derudover beskriver han, hvordan 'konflikten startede med, at den ukrainske regering forbød det russiske mindretal i Østukraine at undervise på russisk eller udgive russiske aviser'.

Og den analyse holder han altså fast i i sit interview med Jyllands-Posten, ligesom han også mener, at Danmark skal træde ud af Nato, som det står beskrevet i Enhedslistens principprogram.

Et spørgsmål, der også blev stillet til Mai Villadsen på TV 2 søndag aften, men her var svaret til at blive godt gammeldags forvirret over. Her lød det, at partiet hverken vil ud af Nato i dag, i morgen eller i overmorgen. Og så blev vi ikke ret meget klogere.

