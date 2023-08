Ny ballade i Nye Borgerlige: Ekskluderer lokalformand

Formanden for Nye Borgerlige i Vordingborg, Jørn Rasmussen, er fredag aften blevet ekskluderet af partiet på grund af 'fortsat illoyal adfærd'.

Det oplyser Jørn Rasmussen selv opsigtsvækkende på Nye Borgergerlige i Vordingborgs egen hjemmeside i et opslag med titlen 'Formand ekskluderet'.

- Undertegnede kan oplyse, at her i aften den 25/8-2023 blev jeg, ved en telefonopringning af Claus Bøgh Svenningsen (organisationskonsulent i Nye Borgerliges sekretariat red.) ekskluderet af Nye Borgerlige.

- Jeg er meget overrasket, at det netop skulle være nu, da vi har en vigtig weekend foran os, hvor vi skulle drøfte ændringer i partiets organisation og mulige ændringer i vedtægterne, skriver Jørn Rasmussen.

Det er forretningsudvalget i partiet, der har besluttet eksklusionen.

Opslaget på Nye Borgerlige i Vordingborgs hjemmeside. Foto: Nye Borgerlige Vordingborg

Illoyal adfærd

Jørn Rasmussen har lagt den email, han har modtaget fra partiet, ud under samme opslag.

Her skriver Claus Bøgh Svenningsen på vegne af forretningsudvalget:

- Som meddelt telefonisk har Nye Borgerliges forretningsudvalg besluttet at ekskludere dig på grund af fortsat illoyal adfærd på Facebook samt deltagelse i et andet partis aktiviteter.

- Dette omfatter deling af et andet partis politiske opslag den 21. maj 2023, kun fem dage efter at du modtog en skærpet advarsel for illoyal adfærd. Derudover har du deltaget i partiaktiviteter for samme parti denne weekend.

- Forretningsudvalgets beslutning kan ikke ankes.

Emailen, der bekræfter eksklusionen. Foto: Nye Borgerlige Vordingborg

Tidligere næstformand

Det andet parti er efter alt at dømme 'Frit Borgerligt Fællesskab', der blev stiftet af Nye Borgerliges tidligere næstformand Henriette Ergemann.

Hun røg ud af Nye Borgerlige efter at det kom frem, at hun havde skrævet voldsomme beskeder til en række politikere under corona. Hendes afgang som næstformand efterlod ikke mange varme følelser mellem hende og partiet.

Partiaktiviteten, mailen omtaler, er umiddelbart en sommerfest afholdt af Frit Borgerligt Fællesskab sidste weekend.

Henriette Ergemann har lagt en række billeder på Facebook fra festen, hvor Jørn Rasmussen optræder på flere af dem i selskab med partiets medlemmer og en kold øl.

Sagen først

Jørn Rasmussen selv erklærer i sit opslag, at han mener der skal samarbejdes med Henriette Ergemann fra Nye Borgerliges side:

- Generelt synes jeg, at vi skal være glade for alle dem, der vil hjælpe til med at få Danmark på ret køl. Inklusive Henriette Ergemann og andre gode folk, der er ekskluderet.

- Derfor har jeg foreslået, at Henriette skulle bistå Pernille (Vermund red.) og Kim (Edberg Anders red) , indtil Peter Seier er tilbage på Borgen.

- Sagen (Danmarks ve og vel), partiet og til sidst personerne, hedder det sig officielt. Men jeg oplever et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse, der prioriterer i modsat rækkefølge.