Ny ballade i Venstre: Stop Støjberg-snak

Ro på: Jan E. Jørgensen vil klappe hesten og have partifæller til at klappe i, efter en stribe har meldt ud, at Inger Støjberg bør blive næstformand

En af Inger Støjbergs skarpeste interne kritikere i Venstre kritiserer nu sine kolleger for at gå ud og køre den kontroversielle Venstre-kvinde i stilling som næsformand.

Jan E. Jørgensen, der længe har været Lars Løkke Rasmussens tro væbner, har meldt ud, at Jakob Ellemann Jensen bør blive partiets næste formand. Men han mener, det er for tidligt at diskutere kandidater til Kristian Jensens ledige næstformandspost.

- Jeg synes lige, vi skal klappe hesten. Vi har haft et pænt frustreret bagland, og jeg kan ikke forstå, hvorfor baglandet ikke må få lov at vælge formanden og næstformand, siger Jan E. Jørgensen til Ekstra Bladet.

Stærke stemmer i Venstre: - Vi vil ha' Støjberg som næstformand

- Men hvordan hænger det sammen med, at du godt vil melde ud, at du bakker op om Jakob Ellemann som formand?

- Ja, men det er da også et dillemma. Men i tilfældet Jakob ser det ret indlysende ud. Der kommer næppe andre formandskandidater.

- Men kommer der da andre bud som næstformand?

- Aner det ikke. Og jeg aner ikke, om Inger overhovedet er interesseret. Og derfor synes jeg, det er at kortslutte processen. Og jeg ville ønske, folk havde en lille smule tålmodighed. Det er mandag i dag, og vi har haft en forfærdelig weekend. Så ro på.

- Men siger du ikke bare 'ro på', fordi det er Støjberg? Du har jo ikke ligefrem været begejstret for hendes udlændingepolitiske linje?

- Nu drøfter vi jo også, hvilken position næstformanden skal have. Der er talt om, at vi skal have en næstformand, som ikke aspirerer til at blive formand. Det har været et problem at udpege en kronprins 10-12 år, før vedkommende kan sætte sig på kongetronen. Det er en af forklaringerne på, at det er gået skævt i partiet. Jeg husker fx. Hanne Severinsen som næstformand. Der var ikke nogen, der regnede med, at hun havde en formand i maven. Jeg synes, vi skal have en diskussion af rollen.

- Så det er, fordi du frygter, at hvis Støjberg bliver næstformand, så ender hun som formand?

- Du er god til at stille spørgsmål. Men det er min forklaring.

- Kunne du selv finde på at stille op som næstformand?

- Jamen, igen, så mener jeg, at tingene skal klares i den rigtige rækkefølge. Derfor vil jeg hverken foreslå den ene, anden eller tredje kandidat. Eller mig selv for den sags skyld.