Ny ballade om Pia: - Helt uacceptabelt

Det går simpelthen ikke, at Pia Kjærsgaard bliver ved med at spille en central rolle omkring Morten Messerschmidt i toppen Dansk Folkeparti.

Utilfredsheden ulmer fortsat i den Messerschmidt-kritiske fløj i Dansk Folkeparti.

Marie Krarup står forrest i kritikken.

- Selvfølgelig skal hun ikke have indflydelse. Hun skal heller ikke have uformel indflydelse, fastslog Marie Krarup, da hun tirsdag var på vej ind til gruppemøde hos DF.

Spinkelt håb

Derfor vækker det vrede hos Marie Krarup og andre i hendes lejr af partiet, at Pia Kjærsgaard ved samme møde lod forstå, at hun nu rådgiver Morten Messerschmidt.

- Jeg står 100 procent bag Morten. Rådgiver ham i forhold til det, han gerne vil have.

- Det tager han altid positivt imod, sagde Pia Kjærsgaard på vej til gruppemøde og tilføjede:

- Jeg håber, der falder ro på. Nu har jeg gjort mit. Så håber jeg, at andre gør det samme.

Men ro kommer der næppe foreløbig. Onsdag skyder Marie Krarup igen med skarpt:

'Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Ingen i gruppen vil kunne klare det,' skriver hun om Kjærsgaards rådgiverrolle i en sms til Ekstra Bladet.

Marie Krarup vil have Pia Kjærsgaard helt ud i kulden. Foto: Jonas Olufson

Stikker dybere

Men frustrationen over Pia Kjærsgaard stikker langt dybere end Marie Krarup.

Den Messerschmidt-kritiske fløj, der tirsdag stak en kæp i hjulet på formandens planer for en fremtidig gruppeledelse, mener, at Pia Kjærsgaard er ivrig efter af få hævn over dem, som vendte hende ryggen i den tilspidsede formandskamp.

Derfor kædes den planlagte fyring af Peter Skaarup som gruppeformand direkte sammen med Pia Kjærsgaard.

Spekulationerne går på, at Pia Kjærsgaard har orkestreret den påtænkte - men mislykkede fyring - af Peter Skaarup igennem sin rådgivning til den nyvalgte formand.

Pas på

Når Pia Kjærsgaard ikke kunne få en plads i gruppebestyrelsen, så skulle Thulesen Dahl-støtten Peter Skaarup heller ikke have lov at fortsætte på den magtfulde post som gruppeformand.

Hvorvidt forsøget på at fjerne Peter Skaarup kan føres tilbage til Pia Kjærsgaard, forbliver spekulationer. Men alene gisningernes eksistens siger alt om, hvor dybt utilfredsheden med Pia Kjærsgaard stikker i visse dele af folketingsgruppen.

Peter Skaarup vandt stik imod Morten Messerschmidt med stemmerne 8-7 i en hemmelig afstemning i DF's gruppeværelse over udfordreren René Christensen.

Selv afviser Pia Kjærsgaard, at hun har støbt kuglerne i striden om gruppeformandsposten.

'Pas på I ikke hopper på alle rygter,' skriver hun pr. sms til Ekstra Bladet.

Det nyeste angreb på rådgiverrollen fra Marie Krarup har hun ingen kommentarer til.

Pia Kjærsgaard affejer spekulationer om sin rolle som rygter. Foto: Jonas Olufson

Ikke parat

Forhenværende formand Kristian Thulesen Dahl var i sidste uge ligeledes ude i et forsøg på at få Pia Kjærsgaard til at træde i baggrunden. Helt i baggrunden.

'Som jeg har sagt tidligere, er en del af løsningen på DF’s udfordringer, at både Pia og jeg afstår fra at ville styre partiet - formelt eller uformelt.'

'Men det ser ikke ud til, at Pia er parat til det - desværre,' skrev Kristian Thulesen Dahl i en sms til Ekstra Bladet.

Samme aften buldrede Marie Krarup ligeledes mod Pia Kjærsgaard.

- Hvis Pia Kjærsgaard får en ledende post i for eksempel gruppebestyrelsen, hovedbestyrelsen eller en indpiskerrolle, så er jeg skredet, og det vil jeg gætte på, at andre også kunne være fristede til, sagde hun.

Pia Kjærsgard taler med pressen inden dramtisk gruppemøde tirsdag. Foto: Jonas Olufson

