Ny bog afslører: Millionær på politik

Man kan sagtens blive velhavende på en karriere i politik.

Det er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, et særdeles godt eksempel på.

For siden han i 1994 fik plads i Folketinget for Fremskridtspartiet, har partilederen fra Thyregod tjent et pænt tocifret milliobeløb. Det fremgår af bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet', der udkommer på mandag.

'Hvis vælgerne fyrer Kristian Thulesen Dahl i 2020, har han i sin karriere tjent, hvad der i dag svarer til 27 millioner kroner. Udelukkende på politik,' står der i bogen.

Kristian Thulesen Dahl overtog i 2012 formandsposten i Dansk Folkeparti fra Pia Kjærsgaard. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Havde flere poster

I bogen står der, at pladsen i Folketinget midt i 90'erne - for først Fremskridtspartiet og siden Dansk Folkeparti - indbragte den dengang purunge politiker, hvad der i dag svarer til 650.000 kroner årligt.

Som 30-årig tjente han endnu mere.

For da var han både medlem af Folketinget og byrådet hjemme i Give, mens han også modtog et honorar som gruppeformand i Dansk Folkeparti.

Ifølge den nye bog gav det en årsløn på en lille million kroner.

Joachim B. Olsen: 'Kupplaner i DF'

Lønnet i millioner

Ti år senere var han fortsat medlem af både Folketinget og byrådet, men havde herudover også en række andre poster, fordi han repræsenterede Dansk Folkeparti.

Det drejede sig om Nationalbanken, Billund Lufthavn og Landskatteretten.

I denne periode løb Kristian Thulesen Dahls samlede honorar - ifølge den nye bog - op i, hvad der i dag svarer til omkring 1,3 millioner kroner om året.

Da han senere blev formand for DF, var han ikke længere med i hverken byrådet eller bestyrelsen i Billund Lufthavn.

Men med rollen som leder af partiet fulgte et større honorar, og derfor holdt han fast i en årsløn på den gode side af en million kroner.

På et internt møde har Kristian Thulesen Dahl og DF-toppen givet udtryk for, at de frygter den kommende bog om formanden. Foto: Ernst van Norde

Har højeste pension

De mange år i politik har ikke blot ført en fed hyre med sig for Kristian Thulesen Dahl.

Han har nemlig også optjent den højeste pension, som en politiker i Folketinget på kan få, står der i den nye bog.

'DF-formanden kan gå på pension allerede som 60-årig og få mere end 31.000 kroner udbetalt om måneden. Resten af livet,' skriver forfatterne Kristian Brårud Larsen og Kaare Hanghøj Johansen.

Førstnævnte er til daglig journalist på Ekstra Bladets politiske redaktion.

Tulle: Det løber op

DF-formand Kristian Thulesen Dahl forsøger ikke at lægge skjul på, at han har tjent gode penge på sin karriere i politik.

'Jamen, der er ingen mystik i min løn. Det er bare at slå efter i bøgerne. Siden 1994 har jeg været folketingsmand og i en del år har jeg oveni haft lønnede hverv. Det løber jo alt sammen op, når der er tale om mere end 25 år,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

I den nye bog om Kristian Thulesen Dahl fortælles om et ulmende oprør internt i partiet. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Og han forstår godt, hvis nogen stiller spørgsmål ved lønniveauet i toppen af dansk politik, tilføjer han.

'Jeg har fuld respekt for, at man kan diskutere, hvad man skal tjene som folketingsmedlem eller som partiformand. Det er en helt naturlig diskussion, som man kan have forskellige holdninger til,' skriver Kristian Thulesen Dahl.