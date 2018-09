Ny bog afslører talfusk: Det store pensions-bluf

Finansminister Kristian Jensen (V) er ikke sen til at levere et kontant modsvar på pensions-anklagerne mod regeringen

’Lars Olsens påstand om fake news og manipulation rammer desværre ham selv’, lyder det fra ministeren i en skriftlig kommentar, der uddyber:

’Ved et simpelt opslag i lovforslaget og lov om social pension fra 2006, fremgår det sort på hvidt, at der er forudsat en folkepensionsperiode på 14,5 år. Det er ikke noget, der er kommet til senere, men er nøjagtigt, som det blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget tilbage i 2006. Jeg er faktisk stolt af den stigning, der er kommet i beskæftigelsen blandt dem over 60 år, og det er jeg sikker på, at de også selv er.’

Denne argumentation fra finansministeren giver Lars Olsen dog ikke meget for. Han påpeger, at der i lovforslaget også tages højde for en efterlønsperiode på fem år.

– Kristian Jensen taler udenom. Det hedder direkte i lovforslaget, at der opereres med en ’efterløns- og folkepensionsperiode på 19,5 år og dermed 14,5 år med folkepension’. Hvis finansministeren ikke kan lægge to tal sammen, bør han finde et andet arbejde, siger han til Ekstra Bladet.