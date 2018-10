Ny bog: Kristian Jensen ville sende Løkke til udlandet

Kristian Jensen har tilbudt at forsøge at skaffe lønmæssigt attraktivt job til Lars Løkke Rasmussen i FN-systemet, lyder det i ny bog

Kristian Jensen (V) har vist sig parat til at trække i de nødvendige diplomatiske tråde for at sende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til udlandet.

Som svar blev V-kronprinsen, der på daværende tidspunkt var udenrigsminister, dog bedt om at tøjle sine magtambitioner. Løkke ville ikke forlade dansk politik for et lønmæssigt attraktivt job i FN-systemet.

Dette bliver beskrevet i en ny bog, 'For enhver pris', af Ekstra Bladets politiske kommentar Henrik Qvortrup og journalist Lars Trier Mogensen.

Scenariet udspillede sig i foråret 2016, efter at Jyllands-Posten havde bragt et interview med Kristian Jensen, hvor han direkte udtrykte sine ambitioner om at blive Venstres kommende formand.

Den udmelding skabte ifølge bogen vrede hos flere topfolk i Venstre, mens Løkke selv dog forsøgte at nedtone sagen. Men:

'Mens Løkke således udadtil giver den som generøs og forstående, viser en episode på de indre linjer, at statsministeren har et knap så tilbagelænet syn på Kristian Jensens - vil nogen sige - spidse albuer. Næstformandens læretid som statsminister-aspirant er gået lige lovligt hurtigt.'

'Episoden udspringer af, at Kristian Jensen har fået oplyst af sine embedsmænd i Udenrigsministeriet, at der i FN-systemet inden for kort tid vil blive en håndfuld 'gode' stillinger ledige. Der er ikke tale om nogle af de helt tunge, meget prestigefyldte poster. Niveauet er, hvad embedsmændene betegner som 'halvstort, men lønmæssigt attraktivt', lyder det i 'For enhver pris'.

Spørg ikke igen

Qvortrup og Trier Mogensen skriver videre:

'Kristian Jensen ved, at Lars Løkke Rasmussen har en notorisk knirkende privatøkonomi. Han ved også, at selv om der venter Lars Løkke et lukrativt eftervederlag, når regeringen en dag falder, så kan statsministeren meget vel allerede være på udkig efter andre og bedre exit-muligheder. Hvis rygterne om Løkkes pressede privatøkonomi og personlige gældsposter i øvrigt taler sandt, så vil selv halvandet års fortsat statsministerløn forslå sig som en skrædder i helvede.'

'I det lys kan en skattefri og lønmæssigt attraktiv FN-post være lige præcis den kattelem væk fra dansk politik, som Kristian Jensen er sikker på, at Løkke er på udkig efter. Derfor henvender udenrigsministeren sig diskret til Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, og beder ham undersøge, hvorvidt Lars Løkke er interesseret i, at Kristian Jensen og hans embedsmænd begynder at trække i passende diplomatiske tråde for på den måde at kunne bringe Danmarks statsminister i spil til de ledige FN-job. Sådanne stillinger får man ikke automatisk.'

Men Kristian Jensens forespørgsel faldt slet ikke i god jord i Lars Løkke-lejren.

'Han (Kristian Jensen, red.) hører ikke noget i et par uger. Men under en statsrådsmiddag bliver Kristian Jensen trukket til side af departementschef Kettel og får her på en pæn måde besked om, at han skal tøjle sine magtambitioner: Lars Løkke vil ikke forlade dansk politik, og Kristian Jensen skal i øvrigt venligst afstå fra at spørge igen.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen til sagen.