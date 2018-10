Ny bog: Løkke blæste på Kristian Jensen - og efterlod kronprinsen i vildrede

Da Lars Løkke Rasmussen var allermest i knæ under sagen om sine dyre tøjbilag, reddede han med nød og næppe livet i spidsen af Venstre ved at invitere Kristian Jensen indenfor i et såkaldt 'formandskab'.

Men trods Løkkes erklæring om, at Jensen dermed var en del af den absolutte partitop, så har statsministeren efterfølgende ikke været bleg for blæse højt og flot på kronprinsen - til Kristian Jensens store frustration.

Dette beskrives i en ny bog, 'For enhver pris', af Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup og journalist Lars Trier Mogensen.

Jensens frustration blussede ikke mindst op i begyndelsen af november 2016. Her havde Løkke indledt et tophemmeligt forhandlingsforløb i Statsministeriet, hvor en regeringsudvidelse var eneste punkt på dagsordenen.

Anders Samuelsens stålsatte krav om topskattelettelser havde skabt krise i blå blok, og Løkke havde derfor kastet sig ud i en redningsaktion.

'Deltagerkredsen er fast. Fra regeringen forhandler Løkke og Claus Hjort, fra De Konservative er det Søren Pape og Brian Mikkelsen, mens Liberal Alliance er repræsenteret af Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll. I et par tilfælde deltager Kristian Thulesen Dahl også.'

'Bemærkelsesværdigt nok er Venstres næstformand, udenrigsminister Kristian Jensen, overhovedet ikke involveret i sonderingerne. Han er end ikke orienteret om, at der forhandles for alvor', bliver det beskrevet i bogen.

Greb telefonen

Imens nærmede Venstres landsmøde sig, og Kristian Jensen var efterhånden blevet meget utålmodig for at få en afklaring.

'Han er stærkt forundret over, at han intet hører fra manden, med hvem han jo officielt udgør 'formandskabet' i partiet', skriver Qvortrup og Trier Mogensen.

Derfor endte Kristian Jensen med at gribe telefonen og ringe til Lars Løkke.

'Nu må jeg altså vide, hvad der skal ske.'

Til dette svarede Løkke ifølge bogen:

'Kristian, jeg tror godt, at du ved, hvad der skal ske. Men kommer du ikke forbi Herning fredag aften.'

Jensen smuttede hjem

Ifølge Trier Mogensen og Qvortrup blev forløbet denne fredag aftenen temmelig aparte. Uden for kongreshallen i Herning, hvor landsmødet skulle løbe af stablen, stod Kristian Jensen sammen med partisekretær Claus Richter og daværende gruppeformand Søren Gade og trippede for at høre nyt fra partiformanden.

Inde i salen var Løkke i gang med at planlægge koreografien til sin landsmødetale - og han tog sig god tid.

På et tidspunkt smuttede Søren Gade hjem - han gad ikke 'stå og være til grin længere'. Kristian Jensen endte også med at køre hjem til bopælen lidt uden for Herning med uforrettet sag.

'Stadig helt uvidende om, hvad Løkke pønser på', som det beskrives i bogen.

'Kristian Jensen er efterladt i vildrede, og det er først fem minutter i midnat, at han får definitiv besked. Da ringer Løkke omsider og fortæller, at han i sin landsmødetale har tænkt sig at lancere nyheden om, at LA har vekslet sit topskattekrav med en plads i regeringen. Og at De Konservative også er med', står der i 'For enhver pris'.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen til sagen.