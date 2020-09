Ny bog: Pia K. dolker Tulle

DF-veteranen er bestemt ikke begejstret for sin afløser. 'Kan DF-formanden ikke selv se skriften på væggen, banker Pia Kjærsgaard en dag på døren og giver ham et halvt år til at rette op,' lyder det i en ny bog

Dansk Folkepartis nestor og tidligere partiformand, Pia Kjærsgaard, er slet ikke imponeret over sin afløser, Kristian Thulesen Dahl.

Internt i partiet har hun givet udtryk for, at han skal se at få strammet op. Og hun er klar til at skifte Kristian Thulesen Dahl ud, hvis partiets nedtur fortsætter.

Det fremgår af bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet', der udkommer på mandag.

Her beskrives det, at Pia Kjærsggard ikke mindst har taget bladet fra munden under en DF-rejse til Taiwan i efteråret 2019. Kristian Thulesen Dahl er ikke med på rejsen, så snakken går bag hans ryg.

'Pia Kjærsgaard kritiserer også Kristian Thulesen Dahls ledelsesstil. – Han har intet forstået, og der skal strammes op, siger Pia Kjærsgaard. Kristian Thulesen Dahl spørger ikke nok ind til folks privatliv. Han slår ikke ned på medlemmer, der dovner den. Han går ikke rundt på gangen for at høre, hvad folk arbejder med.'

'Pia Kjærsgaard har været nødt til at indkalde DF’ere til skideballer, mens hun var formand for Folketinget. Kristian Thulesen Dahl gør det ikke, og gruppeformand Peter Skaarup gør det ikke på den rigtige måde ifølge Pia Kjærsgaard,' fremgår det af bogen, der er skrevet af journalisterne Kristian Brårud Larsen fra Ekstra Bladet og Kaare Hanghøj Johansen fra Vejle Amts Folkeblad.

Den bygger på båndede samler med flere end 100 centralt placerede personer.

Engang var der fest og glade dage i Dansk Folkeparti. Nu er forholdet mellem Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl anderledes køligt. Foto: Claus Bonnerup

Kongemageren

Pia Kjærsgaards syn på Kristian Thulesen Dahl er af afgørende betydning for hans fremtid som DF-formand.

'Der er kun én i Dansk Folkeparti, som kan prikke Kristian Thulesen Dahl på skulderen og fortælle han, at det er på tide at gå af. Det er store dele af partiet enige om. Pia Kjærsgaard er kongemageren,' fremgår det af bogen.

Og det kan meget vel blot være et spørgsmål om tid, før Pia Kjærsgaard føler behov for at prikke til sin afløser. Under rejsen til Taiwan begynder hun nemlig at tale om tiden efter Kristian Thulesen Dahl.

Får et halvt år

'Hun sætter ikke navne på, men snakken går på talentudvikling og partiets fremtid. Der ser Pia Kjærsgaard ikke nødvendigvis Kristian Thulesen Dahl, hvis partiets nedtur fortsætter. Kan DF-formanden ikke selv se skriften på væggen, banker Pia Kjærsgaard en dag på døren og giver ham et halvt år til at rette op. Ellers må de finde en løsning.'

Og løsningen kan være Morten Messerschmidt, der ifølge bogen allerede har kup-planerne klar.

'Morten Messerschmidt bliver ikke nævnt på Taiwan, men han og Pia Kjærsgaard er blevet nære venner,' konstateres det.

