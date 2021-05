Ny bog: Sass Larsen var helt væk

’Jeg retirerer’.

Sådan lød det pludselig fra den daværende socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen, på valgaftenen i juni 2019.

Sammen med Mette Frederiksen og den socialdemokratiske inderkreds fulgte han stemmeoptællingen på TV2 News i Nicolai Wammens lejlighed tæt på Christiansborg.

Ifølge bogen ’Det første år’ bemærkede ingen, at stemmerne i hans valgkreds i Køge på det tidspunkt næsten var talt op. Det så skidt ud, da han forlod selskabet for at følge resten af valgaftenen hjemme hos sig selv. Hans fravær under valgfesten blev senere bemærket.

Sass Larsen fik blot 4017 personlige stemmer i Sjællands Storkreds, som er landets største - og hvor Socialdemokratiet tilmed gik frem. Hans personlige stemmetal var næsten halveret - og kun to af de nyvalgte 48 socialdemokrater fik færre personlige stemmer end Sass.

Alligevel var partiets gruppeformand stadig udset til at blive finansminister, hvis Mette Frederiksens kunne danne regering.

Som en naturlig deltager var han da også med under socialdemokraternes indledende regeringsforhandlinger med de øvrige partier fredag 7. juni.

Henrik Sass på vej til regeringsforhandlinger i juni 2019. Han var dog meget uengageret og gik mest op i at spise vindruer, afslører ny bog. Foto: Stine Tidsvilde

Vindruer og fadøl

Men ifølge forfatter til bogen ’Det første år’, Anne Sofie Kragh, brugte han mere tid på at spise vindruer end at deltage i forhandlingerne. Han virkede ifølge bogen fraværende - og det var han da også fysisk allerede lørdag formiddag, da Politiken observerede gruppeformanden drikke en fadøl ved Sørens Værtshus tæt på Christiansborg.

Det var overraskende, fordi de fleste på det tidspunkt forventede, at han var en central del af forhandlinger i Landstingssalen.

Ifølge bogen havde han i løbet af weekenden et møde med Mette Frederiksen, hvor han meddelte hende, at han trak sig fra politik og sygemeldte sig på ubestemt tid.

Om mandagen delte han budskabet på Facebook - og gav især de tabloide medier skylden for, at han var blevet syg.