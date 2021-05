Ny bog: Valg-trussel fra Mette F.

Kun fordi den daværende radikale leder, Morten Østergaard - med Pernille Vermunds ord var en ’tøsedreng’ - undgik Danmark at blive kastet ud i et corona-valg sidste forår.

Efter et halvt døgns forhandlinger mellem partilederne om genåbning af Danmark gik bølgerne nemlig så højt, at statsminister Mette Frederiksen truede med at udskrive valg.

Det ville, ifølge statsministeren, blive resultatet, hvis et flertal - bestående af De Radikale, Alternativet og blå blok - ville gå i Folketingssalen med deres krav om at hæve forsamlings- og rejserestriktionerne hurtigere end planlagt.

Det fremgår af den nye bog 'Det første år', som mandag udkommer på Politikens Forlag.

Fri adgang

Forfatter Anne Sofie Kragh har siden valgkampen i 2019 haft eksklusiv adgang til statsministeren, hendes nærmeste stab og de øvrige centrale politiske aktører.

20. maj 2020 var ifølge bogen en dramatisk dato. Hele tre gange samme dag var der flertal mod S-regeringen. Den radikale leder Morten Østergaard førte an.

Først fik udenrigsminister Jeppe Kofod en ’næse’ for at sende en bunke ubrugelige respiratorer til Italien. Senere besluttede flertallet, at uvildige eksperter skulle kulegrave regeringens corona-indsats.

Optændt af succes fik Østergaard og Venstres formand Jakob Ellemann samlet et flertal for at ophæve forsamlingsforbuddet og grænselukningen. Det udmøntede sig i tre krav, som partierne tog med til forhandlingerne med Mette Frederiksen.

'Vi bliver til grin'

Hvis ikke statsministeren bøjede sig, så ville flertallet bringe kravene til afstemning i Folketingssalen.

Overfor Jakob Elleman havde havde NB-formand, Pernille Vermund, på forhånd luftet sin skepsis over, hvor langt Østergaard - set i lyset af sit partis elendige meningsmålinger - ville gå.

'Vi bliver til grin, hvis han ikke er med på at gå hele vejen', sagde hun ifølge bogen.

Hvis flertallet endte med at stille et mistillidsvotum i Folketingssalen til regeringen, ville Mette Frederiksen være tvunget til at udskrive valg.

Radikal trussel

Morten Østergaard - og den uerfarne Ellemann - mente dog ikke, at statsministeren ville sidde et folketingsflertal overhørigt. Det understregede de også til medierne på Christiansborg.

– Det er ikke så klogt, hvis man er statsminister i en mindretals- og étparti regering at afvise et flertal, sagde Østergaard på ind til forhandlingerne i Landstingssalen.

Efter forhandlingerne lød det sådan fra Morten Østergaard i maj 2020

Ifølge bogen blev Østergaard på mødet irriteret over Mette Frederiksens attitude - og kæmpede især for at få lempet forsamlingsforbuddet. Han påpegede, at der var et folketingsflertal for forslaget, hvilket fik Mette Frederiksen til at trække valgkortet.

'Så må I få en anden til at gøre det', lød det kolde svar fra statsministeren.

Fiasko druknet i øl

Truslen om at udskrive valg, fik ifølge bogen partilederne bag flertallet til at gå i enrum - og Morten Østergaard tøvede. Det alternative flertal fik nogle mindre indrømmelser - men trak deres hovedkrav.

Ifølge bogen fik det Vermund til at kalde Morten Østergaard for en ’tøsedreng’ - og hun blev siddende i lokalet og drak øl, mens resterne af det alternative flertal måtte forklare pressen, hvad der var sket.