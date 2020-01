Ny borgmester dropper luksus-Mercer: - Jeg tager cyklen

Borgmester-Merceren ruller snart ud af Rødovre Parkvej for sidste gang.

Rødovres borgere kan se frem til at skulle betale en del mindre for at fragte deres borgmester frem og tilbage til rådhuset.

Erik Nielsen ses her stige ind i den tjenestebil, der har fragtet ham hjem til sin Rødovre-villa fra rådhuset trods stramme regler, der forbyder privat kørsel. Foto: Anthon Unger

Når bykongen Erik Nielsen 1. april stopper og overlader borgmesterkæden til viceborgmester Britt Jensen, bliver det nemlig også et farvel til den skatteyderbetalte luksus-Mercedes GLC 350 Hybrid, som Ekstra Bladet før jul afslørede fragter ham de 850 meter mellem hjemmet og rådhuset. En sag som Ankestyrelsen nu undersøger. I hvert fald som borgmesterslæde.

Den kommende borgmester, Britt Jensen (S), siger i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at hun ikke vil videreføre Erik Nielsens favorable kørselsordning.

Britt Jensen er kommende borgmester i Rødovre. Hun cykler 30 kilometer om dagen og har ikke brug for en skatteyderbetalt Mercedes. PR-foto

’Nej – jeg forventer ikke at have samme kørselsbehov, så jeg har ikke brug for en tjenestebil.’

Hvordan agter du at transportere dig som borgmester?

’Jeg vil primært transportere mig på min cykel, som jeg gør til og fra mit arbejde i dag. Jeg cykler 30 km om dagen, og det vil jeg gerne fortsætte med’, lyder det fra Britt Jensen, der ikke har kommentarer til selve bilordningen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se Ekstra Bladets konfrontation med borgmesteren her. Video: Anthon Unger. Redigering: Mikkel Cramon

Erik Nielsen selv fortryder dog ikke et sekund at have sat sig bag rattet i den voluminøse Merceces:

’Mit arbejde som borgmester består ikke bare i at komme på rådhuset. I den tid, jeg har været borgmester, har jeg ikke kun arbejdet i Rødovre. Jeg har været formand for Kommunernes Landsforening og haft en lang række andre tillidsposter i fælleskommunale selskaber, som har betydet, at min arbejdsplads har været det meste af landet. Derfor har jeg haft et stort kørselsbehov, så det har givet mening, at jeg har haft adgang til en bil,’ lyder det fra Erik Nielsen i endnu et skriftligt svar fra Rødovre-politikerne, der ikke har ønsket at stille op til mundtlige interviews med Ekstra Bladet.

Den afgående borgmester fortæller desuden, at det endnu ikke er besluttet, om leasingaftalen med Mercedesen bliver opsagt, eller om bilen kommer til at indgå i kommunens ca 115 stærke bilpark og eventuelt brugt af hjemmeplejen i den resterende del af leasingperioden.

Borgere i oprør: - Han er en pamper

Mercedes-borgmester forklarer: Campister ventede

Rigmands-borgmester har fattigmands-slæde

Minister om Mercedes-borgmester: Det ser mærkeligt ud

Bykongen alene om bil-luksus: De andre kører C1 og Yaris