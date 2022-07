Ny britisk minister gav folket fingeren: - Jeg er kun et menneske

Storbritanniens nyudnævnte uddannelsesminister, Andrea Jenkyns, er kommet i modvind, ganske kort tid efter at hun har overtaget posten.

Årsagen er billeder, der lørdag begyndte at florere på sociale medier.

På billederne kan man se Andrea Jenkyns vise langfingeren til folkemængder ved Downing Street i London. Det skriver BBC.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Mødt af tilråb

Hændelsen fandt sted torsdag, kort før premierminister Boris Johnson trak sig som leder af Det Konservative Parti og varslede sin snarlige afgang som premierminister.

I en erklæring, som Jenkyns har lagt op på det sociale medie Twitter lørdag, forklarer hun, hvorfor hun gav den ufine gestus til folkemængderne torsdag.

Hun skriver, at parlamentsmedlemmer blev mødt af fornærmende tilråb, da de torsdag ville overvære Johnsons afskedstale.

Hun har oplevet lignende mange gange igennem årene og har desuden fået syv dødstrusler inden for de seneste fire år, skriver hun.

- Jeg orkede det ikke længere.

- Jeg svarede igen og stod op for mig selv. Hvorfor skulle nogen finde sig i denne form for behandling.

- Jeg burde have udvist mere selvbeherskelse, men jeg er kun et menneske, skriver hun.

Ny minister

Jenkyns blev fredag udnævnt til ny uddannelsesminister. Det er sket som led Boris Johnsons udskiftning af hele sin regering.

Den nye regering er præsenteret i Johnsons forsøg på at sikre sig et par måneder mere som premierminister, indtil en ny konservativ leder er klar til at tage over.

Boris Johnson meddelte torsdag, at han med øjeblikkelig virkning trækker sig som formand for Det Konservative Parti.

Han tilføjede dog, at han vil fortsætte som premierminister, indtil partiet har fundet en ny leder.

Kritikere mener, at han bør trække sig med det samme, fordi der er så stor utilfredshed med ham.

Men han har altså sammensat en helt ny regering med nye ministre, fordi han ønsker at blive på posten lidt længere og derfor har brug for en fungerende regering i den periode.

Før han trak sig torsdag, havde over 50 ministre og viceministre trukket sig fra hans regering.