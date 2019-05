Ny Brixtofte vil ind i politik

På grund af Støjberg kunne jeg aldrig drømme om at stemme på Venstre, lyder det fra Marie Brixtofte, der håber på valg for de radikale

En ny Brixtofte melder sig nu på banen i dansk politik. Partiet er også nyt.

Marie Magne Brixtofte, datter af Farums tidligere bykonge, har nemlig meldt sig ind hos de radikale - og vil derfra forsøge at gå i sin fars fodspor.

- Jeg har talt med Morten Østergaard (den radikale leder) og sagt til dem, at hvis de kan bruge mig til noget, så er jeg klar. Man ved jo aldrig, om man kan blive valgt ind. Men jeg er klar til at stille op for Radikale Venstre i Gentofte til næste kommunalvalg. Jeg ved godt, at der er nogle år til. Og at der er folketingsvalg lige nu. På sigt kunne jeg sagtens finde på at prøve at stille op til Folketinget, fortæller hun til Ekstra Bladet.

I januar bragede 40-årige Marie Brixtofte gennem lydmuren, da hun i bogen 'Kun når det regner' fortalte om opvæksten med sin alkoholafhængige far, Peter Brixtofte.

Den mangeårige borgmester, folketingsmand og skatteminister for Venstre blev i november 2016 fundet død i sin lejlighed.

- Jeg tror, der er mulighed for, at de radikale kan få flere mandater herude i Gentofte, selvom Hans Toft (mangeårig konservativ bykonge) klarer det rigtig godt. Men det er vigtigt, at de konservative bliver holdt i ørerne, siger Marie Brixtofte, der både er uddannet økonom og psykolog. (artiklen fortsætter under billedet)

Peter Brixtofte døde i 2016 efter en stormomsust karriere i dansk politik. Foto: Benjamin Kürstein/Ritzau Scanpix

Som radikal er der nok at tage fat på i Gentofte. I dag har partiet kun et medlem ud af 19 i Gentofte Kommunalbestyrelse, hvor K har flertal alene. Marie Brixtofte var som ung politisk engageret - men har altså holdt en pause i mange år.

- Jeg har i mine unge dage læst en masse økonomi og tænkt rigtig mange socialliberale tanker. Jeg har også været medlem af Venstres Ungdom. Og så har jeg et socialt og humanistisk hjerte, som brænder for at hjælpe dem, som har brug for hjælp. For at komme den stigende ensomhed til livs blandt både unge og ældre. For den er stigende, selvom vi er forbundet mere og mere på de sociale medier, siger hun, der altså nu overvejer en politisk karriere, der rækker længere end kommunalpolitik

Støjberg, Vermund og Paludan

- Jeg vil ikke udelukke noget. De radikale må se, hvordan de kan bruge mig. Jeg er så opildnet over det, som er sket med Nye Borgerlige og Stram Kurs. I min optik er det en direkte konsekvens af en fejlslået integrationspolitik og en populistisk tilgang fra både Venstre og Socialdemokratiet. De to partier har konkurreret om, hvem der kan lefle mest for Dansk Folkeparti, vurderer Marie Brixtofte.

- Du har være medlem af VU, din fars gamle parti var Venstre - hvordan kan det være, at du har meldt dig ind hos de radikale?

- For det første: Jeg kunne aldrig finde på at stemme på Venstre på grund af Inger Støjberg. Den er helt klokkeklar. For det andet, så har jeg altid være grønnere end min far. Og jeg har altid være mere social-liberal. Nu er jeg gået i gang med at læse alle hans bøger, efter jeg har taget denne her beslutning. Han var jo ægte liberalist. Jeg er en smule mere social-liberal og har også humanismen i højsædet. Men min far endte jo med at være radikal. Det fortalte han også om i et interview med Henrik Qvortrup. (artiklen fortsætter under faktaboksen)

Blå bog Marie Magne Brixtofte, 40 år.



Faderen er den tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte, der døde i november 2016, 66 år.



er den tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte, der døde i november 2016, 66 år. Vibeke og Signe er hendes to søstre.



Arbejder som psykolog i foreningen Børn, unge og sorg. Har tidligere arbejdet i TUBA for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op med alkohol- og stofmisbrug.



Gift og mor til tre børn på seks, syv og ni år. Vis mere Luk

- Jeg er sindssygt bange. Jeg har kæmpet mod at involvere mig i politik i hele mit liv. Der var mange år, hvor jeg næsten ikke læste aviser, fordi jeg vidste, at hvis jeg først åbner for det, så er der ingen vej tilbage.

- Men nu er du klar til at gå så langt, som du kan drive det til - så langt som det kan bære?

- Ja. Da Stram Kurs og Paludan blev opstillet - og nogle ellers fornuftige mennesker begyndte at sige, at han måske havde en pointe - så tænkte jeg; nu må det stoppe. Men det er ikke kun ham, det handler om. Det er også den populistiske tilgang fra både Venstre og Socialdemokratiet. Jeg kender mange Venstrefolk og også socialdemokrater - som har skrevet til mig - efter jeg var ude med nogle udmeldinger i forbindelse med min bog. De skriver, at de ikke kan holde det ud. Men så bliver de alligevel i deres partier og prøver at ændre det inde fra. Men jeg tænker, at vi skal sende et signal om, at vi skal stoppe al denne her populisme og finde tilbage til nogle ordentlige værdier. Det er mit store budskab, siger Peter Brixtoftes ældste datter.