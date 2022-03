Ny chef i DF

Det tidligere medlem af folkesocialisternes landsledelse og spidskandidat for SF i Køge Jesper Gisli har fået nyt job. Han skal fra 1. april være nyhedschef for Dansk Folkeparti på Christiansborg.

Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

- Det er et drømmejob, forklarer han og understreger, at Dansk Folkeparti på alle måder har sat store aftryk på Danmark gennem fire årtier.

Jesper Gisli blev i januar fyret fra stillingen som chefredaktør for Jysk Fynske Mediers lokale og regionale medier i hovedstaden.

Den tidligere folkesocialist forsikrer overfor Ekstra Bladet, at jobbet hos DF ikke er en aprilsnar.

- Det må man kun 1. april og ikke 8. marts.

- Det er noget af et skifte. Fra SF til DF?

- Det har jeg det fint med. Jeg har været partiløs i mange år, og det bliver jeg ved med at være foreløbig. Så må vi se, hvad der sker. Jeg glæder mig afsindigt til at komme i gang med arbejdet sammen med DF's nye pressechef Erik Bjørn Møller og Morten Messerschmidt. Mine tænder løber i vand ved tanken om den spændende opgave hos Dansk Folkeparti, siger han.

Med ansættelserne af Jesper Gisli og Erik Bjørn Møller er Morten Messerschmidt ved at have udfyldt nogle af de huller i partiorganisationen, som opstod, da flere medarbejdere sagde op i sidste måned. Herunder den tidligere pressechef, Jesper Beinov, og chefen for den politiske afdeling, Alexander Søndergaard.

Jesper Gisli har tidligere været formand for SF i Køge - og var spidskandidat i Køge-Lejre til folketingsvalget i 2011, hvor han var konkurrent til socialdemokraternes Henrik Sass Larsen.

Men efter en masse palaver med beskyldninger og beskidte rygter, som blandt andet involverede Henrik Sass Larsens mangeårige ven Tommy Kamp, havde SF's lokale bagland i ikke længere tillid til Jesper Gisli - og han trak sig kort før valget.