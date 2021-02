Ny corona-aftale: Helte undgår skattesmæk

Coronahelte med overarbejde undgår nu økonomiske pisk.

Regeringen har onsdag indgået en aftale med støttepartierne, Venstre og Dansk Folkeparti, som sikrer, at coronaheltes overarbejde - på grund af pandemien - ikke modregnes i partnerens folke-, senior eller førtidspension.

- Jeg er derfor glad for, at vi lige har indgået en bred aftale, der sikrer, at dem som har arbejdet ekstra i forbindelse med krisen, undgår at blive modregnet i deres pension, hvis de selv, deres ægtefælle eller samlever har taget en ekstra tørn, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Aftalen forventes at koste omkring 60 millioner kroner, og den kommer i kølvandet på Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, der bliver modregnet, når deres partner knokler i coronafrontlinjen.

- Som Ekstra Bladet bl.a. har dokumenteret, så har mange danskere ydet en ekstra indsats under corona for at bekæmpe virus og holdt gang i virksomheder og samfund generelt. Det vil regeringen og Folketingets partier gerne anerkende, fortæller beskæftigelsesministeren.

Den nye aftale gælder alle typer mer- og overarbejde, der kan tilskrives corona, fra marts 2020 og frem til og med december 2021.

Aftalen er ikke afgrænset til specifikke brancher eller jobfunktioner. Deltidsansatte, som knokler ekstra, kan derfor også undgå modregning.

Skattesmæk på 70 procent

Førtidspensionen reguleres efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor endte familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter, fordi de også selv betaler indkomstskat.

Få et overblik over alle de coronahelte, som Ekstra Bladet den seneste tid har skrevet om.

Tro og love-erklæring

Dokumentationen for ekstra-arbejde er tro og love-erklæringer, lønsedler og en arbejdsgivererklæring. Kontrollen foregår ved stikprøver fra Udbetaling Danmark.

Modregning for 2020 kan betales tilbage til pensionisterne fra juni til september i år, mens beløbene fra 2021 betales tilbage i samme periode næste år.

Tidligere vendte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på en tallerken og proklamerede, at 'de sager, som er rejst i Ekstra Bladets artikler, fortjener at blive taget alvorligt'.

Ordene faldt efter en kold skulder til coronaheltenes opråb fra statsminister Mette Frederiksen (S) og beskæftigelsesministeren selv.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

De konservative er umiddelbart ikke med i aftalen, mens Nye Borgerlige og Liberal Alliance overvejer, oplyser Beskæftigelsesministeriet.