Ny enhed skal bekæmpe momssvindel og terrorfinansiering

Et nyt, operativt myndighedsforum bør stå for at koordinere efterforskningen af sager om momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering.

Sådan lyder et forslag fra regeringen. Det skriver erhvervsmediet Finans onsdag formiddag.

Forslaget kommer efter, at Finans og Information har kortlagt et netværk af forretningsmænd forbindelse til Islamisk Stat og al-Queda.

Igennem stribevis af selskaber, der nu er krakkede, har forretningsmændene lænset den danske stat for over en milliard kroner.

Det skal gøres sværere at svindle, påpeger den socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup.

- Der er desværre, som I også har peget på, en perlerække af eksempler, hvor man godt kunne have ønsket sig, at det var gået anderledes til. Vi har set eksempler på, at der er behov for at kigge på tværs.

- Fordi kriminelle ikke nødvendigvis holder sig på skattemyndighedernes eller politiets bane. Der er behov for, at vi bliver bedre til at udveksle informationer, siger han til Finans.

En af de udfordringer, der skal afhjælpes, er, når sager falder mellem myndighedernes stole. Det har betydet, at sager bliver trukket ud eller skrinlagt.

Blandt andet cirkulerede advarsler om forretningsmændene med tilknytning til terrorbevægelserne rundt mellem flere instanser, uden at nogen greb ind.

Det operative forum vil give mulighed for, at myndighederne løbende kan diskutere konkrete sager, påpeger Hækkerup.

Det bliver bagmandspolitiet, der skal sidde for bordenden. Men også repræsentanter fra Hvidvasksekretariatet, Politiets Efterretningstjeneste, Rigspolitiet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen skal deltage.