Ny epidemikommission virker som et 'miskmask'

Torsdag skal Folketinget diskutere et forslag fra regeringen om en epidemikommission. Forslaget er en del af udkastet til en ny epidemilov, der har været kraftigt diskuteret siden december.

Regeringen mener, at epidemikommissionen vil skabe gennemsigtighed i, om det er politikerne eller sundhedseksperter, der eksempelvis ønsker at lukke skoler under sygdomsepidemier.

Men flere eksperter siger nu til Jyllands-Posten, at der mangler sundhedseksperter i kommissionen - og at der er for mange repræsentanter for regeringen. Politikerne vil altså stadig have stor indflydelse på kommissionen, påpeger de.

Sådan skal epidemikommissionen se ud: Epidemikommissionen vil bestå af 11 medlemmer. Ni af medlemmerne vil være udpeget af regeringen eller af styrelser, der også hører under regeringen. For fem af medlemmerne står det direkte i lovforslaget, at de skal repræsentere den minister, de er udpeget af. De sidste to medlemmer er repræsentanter fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL).

Undres

I Jyllands-Posten undrer juraprofessor og forsker i katatstroferet Kristian Lauta sig over, hvordan kommissionens medlemmer sammensættes:

- Man skal nok tage med et gran salt, om det skulle være udtryk for uafhængig, faglig ekspertise. Det vil stadig være underlagt en politisk interesse, siger han.

Han kalder samtidig sammensætningen for et 'misk-mask' mellem sundhedsekspertise og politiske hensyn.

Andre eksperter efterlyser i Jyllands-Posten, at der kommer flere deciderede lægefolk med i kommissionen.

Gennemsigtighed

Epidemikommissionen skal udarbejde indstillinger, som regeringen og folketinget så efterfølgende kan vælge at vedtage eller ej.

De 11 medlemmer vil derfor ikke egenhændigt kunne lukke dele af samfundet ned.

Kommissionen kan også vælge at inddrage andre eksperter, de finder relevante.