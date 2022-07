Ny folkeafstemning om løsrivelse deler vandene i Skotland

Udsigten til en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed deler landets vælgere.

Det viser en meningsmåling i søndagsudgaven af The Times, skriver nyhedsbureauet dpa.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, meddelte tirsdag, at hun vil have en ny folkeafstemning om løsrivelse fra United Kingdom (Det Forenede Kongerige, red.), der omfatter England, Wales, Nordirland og Skotland.

Den skal foregå 19. oktober næste år.

44 procent er modstandere af en folkeafstemning ifølge den nye måling, mens 43 procent ønsker en afstemning. Ti procent er hverken for eller imod, mens tre procent ikke har taget stilling til spørgsmålet.

Målingen baserer sig på svar fra 1010 vælgere.

Sturgeon, der er leder af Skotlands Nationalparti (SNP), indledte tidligere i juni en kampagne for at få en afstemning i stand. Hun siger, at Skotlands økonomi vil klare sig bedre uden for Storbritannien.

Bliver afstemningen en realitet, vil 48 procent af de adspurgte stemme for selvstændighed, mens 47 procent vil stemme imod.

Ved en folkeafstemning i 2014 om uafhængighed stemte 55 procent af vælgerne for at forblive i kongeriget.

Men det var før brexit. Ifølge Sturgeon og hendes parti er der nu en helt anden situation.

Den konservative britiske regering med premierminister Boris Johnson i spidsen siger nej til en ny uafhængighedsafstemning og siger, at spørgsmålet blev afgjort i 2014.

Nicola Sturgeon håber ifølge avisen The Herald, at den britiske højesteret vil give hendes regering grønt lys til at holde en ny folkeafstemning, uden at den skal have godkendelse fra regeringen i London.

Næstformand i SNP Keith Brown opfordrer den britiske premierminister til at blande sig uden om Skotlands fremtid.

- Det er folk i Skotland, som har den demokratiske ret til at bestemme vores egen fremtid - og ikke Boris Johnson, siger Keith Brown til The Sunday Times.