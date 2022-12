Ny gakgakordning: Send mail, og forær staten penge

Hvis du har et brændende ønske om at donere penge til statskassen, så er hjælpen måske nær.

Energistyrelsen arbejder nemlig på at oprette en mailadresse, som gavmilde danskere kan skrive til, hvis de frivilligt vil overføre penge til staten.

Den aparte ordning er en udløber af sommerens kaos med udbetaling af varmechecks. Checks, der på grund af forældede registre ramte i øst og vest blandt 400.000 danskere.

Medierne flød over med historier om alt fra velhavere til studerende på kollegier og unge misbrugere på bosteder, der modtog checks, som ikke var tiltænkt dem.

Og til sidst følte daværende klimaminister, Dan Jørgensen (S), sig så kaldet til at bede sit embedsværk om at finde på en ordning, hvor folk frivilligt kunne betale varmechecken på 6000 kroner tilbage.

'Generel løsning'

Og efter tre måneders arbejde kan Energistyrelsen nu gøre status:

'Energistyrelsen arbejder på en løsning, hvor borgere, der ønsker at tilbagebetale varmechecken, kan anmode om at få tilsendt en faktura, som de kan betale', skriver styrelsen til Ekstra Bladet.

'Der arbejdes på en statslig ordning, der muliggør, at borgere kan henvende sig på en mailadresse, hvis de ønsker at betale penge tilbage til staten. Der er altså tale om en generel løsning', hedder det.

Få interesserede

Det er naturligvis uvist, hvor mange danskere der af egen kraft vil bede om en faktura, så de i en tid med galopperende priser kan overføre penge til staten.

Men i september oplyste Energistyrelsen til Ekstra Bladet, at '40-70 personer' havde henvendt sig til styrelsens hotline for at spørge - helt uforpligtende - til mulighederne for at betale varmechecken tilbage.

Ny udgift

Varmechecken kostede statskassen 2,5 milliarder kroner alene i udbetaling. Dertil kom næsten 50 millioner kroner i administration af ordningen.

Hvor meget det så koster at oprette og administrere ordningen for frivillig tilbagebetaling, vides endnu ikke.

'Det er ikke afklaret, hvad omkostningerne bliver, men den bundne opgave er, at det skal koste under 6.000 kroner pr. indbetaling – inklusive sagsbehandlingstid', skriver Energistyrelsen til Ekstra Bladet.

En af de mange danskere, der uforvarende fik tilsendt en varmecheck på 6000 kroner, er Koldings konservative borgmester, Knud Erik Langhoff.

Han og konen fik en varmecheck for at dække udgifterne til de stigende gaspriser, selvom familien aldrig har haft et gasfyr.

- Og så har vi gået og tænkt på, hvad vi dog skulle gøre, fordi det er uretmæssigt udbetalt til os, som Langhoff meget ærligt forklarede til medierne.

Ekstra Bladet ringede derfor til borgmesteren for at høre, om muligheden for at forære pengene til staten via mail kunne være noget for ham.

Men pengene er allerede foræret væk, forklarer han:

- Jeg har betalt 9000 kroner til velgørende formål, efter at vi fik checken: 3000 kroner til Kræftens Bekæmpelse, 3000 til Scleroseforeningen og 3000 til Diabetesforeningen.

- Hvad så med statskassen, vil du så ikke sende de 6000 kroner til den?

- Det har jeg ikke tænkt mig, siger han.

