Ny gruppeformand i Enhedslisten

Peder Hvelplund, der indtil nu har været næstformand i Enhedslistens folketingsgruppe, bliver i dag udpeget til gruppeformand.

Det fortæller han selv til TV2 Nord.

52-årige Hvelplund har kun siddet i Folketinget i godt et år, men han er altså nu klar til at sætte sig som en del af partiets ledelse sammen med politisk ordfører Pernille Skipper.

- Det er da utroligt spændende, men det er selvfølgelig også med en stor ærefrygt, jeg går ind til opgaven – for det er fantastisk, at en bonderøv fra Gl. Vennebjerg kan få sådan en post, siger Peder Hvelplund til TV2 Nord.

Hvelplund har været folketingskandidat siden 1990, men først sidste år lykkedes det altså at blive valgt ind. Han har tidligere i to omgange fungeret som stedfortræder i Folketinget for Stine Brix.

Peder Hvelplund er uddannet pædagog og har inden valget til Folketinget i en lang årrække arbejdet i beskæftigelses- og udsatteområdet i Hjørring Kommune.