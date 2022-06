Ny Hækkerup på plads: - Jeg er noget ud over mit efternavn

Fie Hækkerup er blevet valgt som folketingskandidat i Hillerød efter sin fars afgang. Foran hende ligger et arbejde for at bevise, at hun er politiker i egen ret, siger hun

Intet Hillerød uden en Hækkerup.

Det er tilsyneladende mantraet i den socialdemokratiske gruppe i kommunen, efter Nick Hækkerups datter, Fie Hækkerup, tirsdag blev valgt som Hillerødkredsens nye folketingskandidat.

Hun overtager pladsen efter far Nick, der 1. maj droppede posterne som justitsminister og folketingsmedlem for at blive direktør i Bryggeriforeningen, og uden modstandere ved generalforsamlingen.

- Jeg synes, det er helt vildt stort. Jeg er virkelig stolt over, at min hjemby har vist mig den tillid, at jeg vil være god til at repræsentere dem. Det betyder simpelthen så meget, siger Fie Hækkerup.

Vil være sin egen Hækkerup

Bliver Fie Hækkerup valgt ind i Folketinget, bliver hun den næste i det, der nærmest kan betegnes som et Hækkerup-dynasti.

I mere end 80 af de sidste 100 år har et medlem af Hækkerup-familien bestredet en plads i Folketinget, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, og nu er en ny altså på vej.

- Hvilken betydning tillægger du selv dit efternavn, nu hvor du bliver kredsens kandidat og endda uden kamp?

- Jeg tror, jeg har det sådan, at når man hedder Hækkerup, så er det lettere at blive stillet op i Socialdemokratiet. Men det er, fordi der er positive associationer til navnet. Min far har været ordentlig, og folk synes, at de Hækkerup'er, der har været før mig, har gjort et godt stykke arbejde.

- Selvfølgelig smitter det positivt af på mig. Men det, der ligger foran mig nu, er, at jeg vil være i min egen ret og vise, hvem jeg er, og at jeg er noget ud over mit efternavn. Det med at blive sin egen Hækkerup er noget, jeg skal til at bevise, at jeg kan leve op til.

- Tror du, det bliver en ulempe eller en fordel?

- Det er klart mest en fordel, fordi folk har et godt indtryk af min familie, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fie Hækkerup er sjette generation af Hækkerup-familien i dansk politik. Arkivfoto: Therese Jægtvik

'Indoktrineret' socialdemokrat

Fie Hækkerup peger selv på, at en stor del af årsagen til, at Hækkerup-dynastiet fortsætter igen og igen, er, at der bliver talt mere om politik over middagsbordet end hos de fleste, lyder det.

Nick Hækkerup skriver da også på Facebook, at Fie Hækkerup er blevet 'solidt indoktrineret med alle socialdemokratiske værdier', siden hun var lille.

- Tror du, det har gjort dig samfundsblind at være så tæt på Socialdemokratiet gennem livet? Du er jo flasket op i partiet, kan man sige.

- Hvis du spørger mig, om jeg ser mig selv som samfundsblind, så er svaret nej, siger den 27-årige socialdemokrat med et grin.

- Jeg tror, det handler om, at når man har en far, der har brugt nærmest alle sine vågne timer de sidste over 20 år på at udbrede socialdemokratiske værdier, så ville det være lidt underligt, hvis han ikke gav det videre til sine børn, når han en sjælden gang imellem var hjemme. Det, tænker jeg, er rimelig naturligt, siger Fie Hækkerup.

Overtager sikker kreds

Da Nick Hækkerup trådte ud af folketingsgruppen for at dedikere sig til tilværelsen som lobbyist, skiftede Fie Hækkerup kreds. Hun forlod Lyngbykredsen og overtog i stedet faderens tidligere kreds i Hillerød.

Men det var ikke en større udspekuleret plan, siger Fie Hækkerup, selvom kredsen historisk set leverer en større garanti for en plads i Folketinget for S-folk end for eksempel Lyngby, hvor hun blev valgt som kandidat i 2021.

- Det er en mere sikker kreds. Det har det i hvert fald været, og det ser det også ud til, at det stadig er. Men det, der virkelig har fyldt, og grunden til, jeg ikke var i tvivl, da kredsen blev ledig, er, at det giver en enorm ro at komme hjem. Man kan sikkert tænke, at jeg har alle mulige strategiske motiver. Men det at komme hjem og repræsentere dem, hvor jeg ved, hvad de bekymrer sig om, det er årsagen til det.

Fie Hækkerup siger, at hun ikke vil tage befolkningen for givet ved at føle sig sikker på en plads i Folketinget, men at hun håber, at det lykkes ved næste valg. Gør det det, vil hun fortsætte med at fokusere på uddannelsesområdet, som ligger hende nært.

- Jeg har sådan en helt grundlæggende analyse af uddannelsesområdet, at der er sket en akademificering både i folkeskolen og på gymnasiet. Det hele handler om de boglige dyder. Og det gør altså, at vi har fået fordelt nogle privilegier skævt. Akademikere har det virkelig med at slå ring om deres egne privilegier, samtidig med at vi ser andre dele af uddannelsessektoren, der virkelig bløder.