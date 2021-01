Ny hjælpepakke til danske virksomheder

Der er 170 milliarder i ekstra likviditet på vej til danske virksomheder i form af en låneordning.

Det fortæller skatteminister Morten Bødskov (S) på et pressemøde i Industriens Hus i København fredag, hvor han præsenterer tre tiltag, som du kan se længere nede i denne artikel.

- Årsagen til, at vi står her i dag, er, at vi står midt i det, der føles som historiens længste vinter.

- De meget smitsomme virusmutationer giver nye bekymringer. Der er ingen tvivl om, at der er store udfordringer, men der er også håb og lys forude, siger Morten Bødskov og henviser her til vaccinerne.

- Det handler om, at vi står sammen og holder fast. Det gælder også dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, fortsætter han.

'Alternativet er ikke-eksisterende'

Adspurgt af en journalist til pressemødet, hvad det kommer til at betyde for statskassen, at man nu giver 170 milliarder kroner til virksomhederne, svarer Morten Bødskov:

- Alternativet til det her er ikke-eksisterende.

I alt har regeringen givet 470 millioner kroner til erhvervslivet, oplyser skatteministeren på pressemødet.

De tre hovedpunkter i hjælpepakken Regeringen vil udvide A-skattelåneordningen Eksempel: En stor virksomhed med 50 medarbejdere betaler månedligt ca. 400.000 kroner i A-skat og AM-bidrag. Virksomheden kan låne ca. 1,2 millioner kroner rentefrit frem til 1. februar 2022. Regeringen vil med forslaget give mulighed for 78 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne. Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag Eksempel: En virksomhed med 15 ansatte betaler månedligt ca. 120.000 kroner i A-skat og AM-bidrag. Virksomheden vil dermed få længere betalingsfrist for ca. 120.000 kroner. Regeringen vil med forslaget give mulighed for 28 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne. Ny momslåneordning Eksempel: En mellemstor virksomhed med en omsætning på 30 millioner kroner, som skal indbetale i alt to millioner kroner moms vedrørende fjerde kvartal samt udskudt moms for tredje kvartal 2020, kan låne to millioner kroner rentefrit frem til 1. februar 2022. Regeringen vil med forslaget give mulighed for 64 milliarder kroner i ekstra likviditet til virksomhederne. Kilde: Skatteministeriet og Ritzau. Vis mere Luk