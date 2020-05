Ny kortlægning: Få døde udelukkende af corona

Danmark har i skrivende stund registreret 565 'coronarelaterede dødsfald'.

Men nu viser en ny og omfattende kortlægning fra Statens Serum Institut, at coronaen i sig selv er årsag til en meget lille procentdel af dette tal.

I alt er 24 personer, der forud for epidemien ikke led af en kronisk sygdom, døde af corona, oplyser seruminstituttet til Ekstra Bladet.

De fleste af dem var over 80 år.

Syv døde under 70 år

Ekstra Bladet har også bedt seruminstituttet om et tal for, hvor mange i forvejen raske personer under 70 år der er døde af corona indtil videre.

Svaret fra instituttet er syv.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de syv personer har været helt raske, pointerer en af forskerne bag undersøgelsen, overlæge på klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Reimar W. Thomsen.

- Vi har kun kigget på dem, der ikke tidligere har været indlagt på hospital for en kronisk lidelse. Det betyder ikke, at de ikke kan have haft en kronisk sygdom. Det kan de godt have haft, men det er i hvert fald ikke noget, der er blevet behandlet i hospitalsregi, siger han.

Ingen personer uden kroniske lidelser under 60 år er døde, viser opgørelsen, og selv folk op til 80 år har haft en høj overlevelse, hvis de ikke i forvejen led af en eller flere kroniske sygdomme, lyder konklusionen.

Underskud på 200 milliarder

Tidligere på ugen oplyste Finansministeriet, at coronaindsatsen har slået et hul i statskassen på over 200 milliarder kroner.

Regningen skyldes især alle de hjælpepakker, der er kommet i kølvandet på den omfattende nedlukning af samfundet, som startede 11. marts, og som ikke er endeligt afsluttet.

Derfor har regeringen også bebudet, at hjælpepakkerne bliver forlænget hen over sommeren.

Kortlægningen af de coronarelaterede dødsfald i Danmark er den første af sin art. Seruminstituttet har gennemgået 9500 danske coronapatienter, og opgørelsen er lavet på et tidspunkt, hvor der var registreret 524 coronarelaterede dødsfald.